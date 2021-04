Dette bekrefter selskapet i ettermiddag.

I april startet de drøftingen om en mulig omlegging av Slagen-raffineriet til terminaldrift.

Dette er nå gjennomført, og styret i Esso Norge AS har dermed besluttet å gå videre med planer om å legge om driften av anlegget utenfor Tønsberg til en ren drivstoffterminal.

Det bekrefter Per-Erik Aasum, administrerende direktør i Esso Norge, overfor NRK.

– Vi skal fortsatt være en drivstoffterminal. Det vi gjør er å stoppe produksjonen, og starte import av drivstofffproduktene i stedet, opplyser han.

Aasum bekrefter også at dette vil medføre at mange mister jobben ved anlegget.

– Det er 200 mennesker som blir berørt, det vil si at de blir overtallige.

Selskapets ledelse sier at de forstår usikkerheten denne endringen påfører hver enkelt, og at de sammen med lokale myndigheter og etater vil sørge for best mulig støtte for de som blir berørt.

– Selskapet vil tilby støtte til ansatte som blir overtallige, inkludert sluttavtaler og hjelp til jobbsøking og karriererådgiving, skriver Esso Norge i en pressemelding.

Raffineriet på Slagentangen ble satt i drift høsten 1960.