ESA gir klarsignal til norsk karbonfangstprosjekt

– Dette er den største enkelttildelingen av statsstøtte Esa har godkjent, skriver Esa i en pressemelding.

Godkjenningen baner vei for prosjektet Northern Lights, som Equinor, Shell og Total står bak.

Planen er å frakte CO₂ som slippes ut fra sementfabrikken Norcem i Brevik i Telemark og avfallsforbrenningsanlegget Fortum Varme i Oslo ut i Nordsjøen og lagre det dypt under havbunnen.

– Å verne om miljøet står høyt på den europeiske dagsorden, og Esa er glad for å samarbeide med Norge og EU-kommisjonen om å nå dette viktige målet, sier president Bente Angell-Hansen i Esa.

CO₂-lagringsanlegget kan bli det første i sitt slag som ferdigstilles i Europa.

Esa har godkjent at regjeringen kan støtte prosjektet med opptil 22,2 milliarder kroner og skriver at dette vil utgjøre 80 prosent av den totale budsjettrammen til utbygging og drift i ti år.

Ikke besluttet

Den norske regjeringen har ennå ikke besluttet om de vil satse på prosjektet, men nå er det altså ingen kjente EØS-hindringer i veien.

I slutten av juni mottok regjeringen en rapport som konkluderte med at «det kan være best» å skrote ett av de to fangstprosjektene som inngår i Northern Lights.

Statens kostnad kan da presses ned til 13,9 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Konsulentselskapene bak rapporten mener at det da er sementfabrikken i Telemark som kommer best ut, og at det er bedre å satse på den framfor avfallsanlegget i Oslo, som har en høyere prislapp.

– Avgjørelse i oktober

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at planen er å ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, som legges fram i oktober.

Hun er glad for at godkjenningen fra ESA nå er på plass.

– Vi har hatt konstruktive forhandlinger med industriaktørene, og vi har funnet gode løsninger på problemstillinger som ingen andre har løst før oss. Parallelt har vi hatt dialog med ESA for å sikre at løsningene er innenfor statsstøttereglene, sier Bru i en pressemelding.

Statsråden sendte i mai brev til Norcem og Fortum der hun oppfordret begge til også å søke om pengestøtte hos EU, i tilfelle regjeringen bare går videre med ett av fangstanleggene.

Både LO, NHO og andre grupper har bedt regjeringen om å se bort fra anbefalingene i konsulentrapporten og gå for full utbygging av begge anleggene for CO₂-fangst.

– Å være pioner koster penger. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billigere etter hvert, sa forbundsleder Stein Lier- Hansen i Norsk Industri i juni.

NHO viste samtidig til at innsatsen vil kunne gi tusenvis av arbeidsplasser og at den årlige prisen vil være mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

– Har aldri vært nærmere

Direktør ved Norcems fabrikker i Brevik, Per Brevik, er fornøyd med utviklingen.

– Vi har aldri vært nærmere når de formelle forholdene nå bringes i orden. Dette ser mer og mer realistisk ut, sier han til NRK.

Per Brevik, direktør ved Norcem i Brevik. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han forventer at det legges inn et forslag om å gjennomføre det store prosjektet i statsbudsjettet for 2021.

Han påpeker at det er vanskelig for sementindustrien å redusere CO₂-utslipp fra produksjon uten at man benytter seg av karbonfangst.

– Det er en stor mulighet for Norcem å vise at vi klarer å redusere utslipp fra vår produksjon ved å bruke den nyeste og mest moderne teknologien, sier Brevik.

Bellona: – Et vendepunkt

Bellona gleder seg over dagens nyhet.

– Både jussen, politikken og næringslivets initiativer peker i retning av mer opptrapping for CO2-fangst og lagring i Europa. Norge er en positiv drivkraft, men må gjøre enda mer, uttaler Olav Øye, seniorrådgiver for klima og industri i Bellona.

Han mener det neste logiske steget er at olje- og energiminister Tina Bru og resten av regjeringen går inn for å støtte CO2-fangst og -lagring for både energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme og sementfabrikken til Norcem.

– Da kan 2020 bli et vendepunkt for klimakampen innen europeisk industri, mener Øye.