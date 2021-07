Også i år er det mange som tyr til Norgesferie, noe som merkes godt i store deler av reiselivsnæringen.

Ikke minst hos fornøyelsesparkene, der gjester opplever å måtte snu i døra om de ikke har vært tidlig nok ute med å sikre seg billetter.

Mange har kjørt langt

Bø Sommarland er utsolgt for billetter frem til og med 17. juli, og stadig er pågangen stor.

På grunn av koronarestriksjoner, har de bare anledning til å slippe inn en tredjedel av det antallet gjester de ville sluppet inn under normale omstendigheter.

René Sas, administrerende direktør i Bø Sommarland. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

De måtte nylig gå ut med en påminnelse om at man må huske å forhåndsbestille billetter om man vil på besøk. Det er det nemlig ikke alle som har fått med seg.

René Sas, administrerende direktør, er glad for at mange ønsker å komme, og synes det er trist å måtte si nei til besøkende ved inngangen.

– Det er en kjip beskjed å komme med til en familie som har kjørt to timer fra Oslo.

For sent ute

En av dem som har måttet innse at en tur til Sommarland i Bø henger i en tynn tråd denne ferien, er Alina Adrianah Lohne fra Mandal.

Hun og samboeren Oskar Freyr Oskarsson skal besøke svigers i Bamble sammen med barna sine denne uka, og ville overraske gutta med en tur til den populære fornøyelsesparken.

Adrian Èmil Lohne og Max Emilian Lohne er heldigvis lykkelig uvitende om at turen til Sommarland i Bø gikk i vasken. Foto: Privat

Det skulle vise seg å bli vanskelig.

– Som regel kan man jo bare møte opp og betale seg inn på slike steder, men slik er det tydeligvis ikke lenger, sier småbarnsmoren.

Utsolgt i Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand er utsolgt for vanlige dagsbilletter fram til 25. juli.

– Dette har gått veldig fort. De siste dagene har vi sett at det fylles dag for dag. Det har rett og slett vært en enorm pågang, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

ENORM PÅGANG: Dyreparken i Kristiansand merker enorm pågang i sommer. Fram til 25. juli er det ingen ledige billetter. Foto: DYREPARKEN

De få ledige billettene fra slutten av juli og fram til begynnelsen av august vil også snart bli solgt ut, tror han.

– Jeg regner med at det går noen dager, så er de også borte, sier han.

Tusenfryd har vært utsolgt siden parken åpnet i midten av juni. Først tirsdag i neste uke er det ledige billetter.

– Da er det kun få billetter og de tipper jeg vil være utsolgt om et par-tre timer i dag. Billettene går fort unna her, sier markedssjef Erik Røhne Andersen.

UTSOLGT: Tusenfryd har vært utsolgt siden parken åpnet i midten av juni. Først tirsdag i neste uke er det ledige billetter, sier markedssjef Erik Røhne Andersen. Foto: TUSENFRYD

Pågangen skyldes også at maksantallet i parken er under halvparten av et normalt år.

Med mange ferierende i Norge er det rift om billettene når værmeldingen er god.

– Parkværet er perfekt nå om dagen. Det er ikke altfor varmt, men opphold og fint. Det påvirker selvfølgelig, sier han.

– Gråt på telefonen

Også lenger nord, i Hunderfossen Eventyrpark ved Lillehammer, er pågangen enorm.

Der er det allerede utsolgt 14 dager frem i tid, forteller direktør Hogne Høstmælingen.

Hogne Høstmælingen, direktør ved Hunderfossen Eventyrpark. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

I helgen måtte de stenge ned salget av sesongkort, fordi folk er villige til å betale for hele sesongen bare de kommer inn én dag.

– I morges var det en mor som begynte å gråte på telefonen. Hun hadde reist langt med familien for å besøke oss, men måtte innse at det ikke er billetter å oppdrive, forteller Høstmælingen.

Alina Adrianah Lohne velger å ta endringene i ferieplanene med et smil.

– Heldigvis har vi ikke involvert barna så mye i planleggingen av sommeren. For oss er det ikke et veldig stort problem, men for ungene ville jo skuffelsen blitt betydelig større, sier hun til NRK.