– Vi merker en ekstremt stor pågang. Det har aldri vært så stor pågang som det er nå. Det er rekorder uke etter uke, sier Silje Ensrud, pressekontakt i Apotek 1.

Trenden er den samme over hele landet, selv om trykket er størst i Oslo.

– Oslo sentrum er vel der det går fortest. Men nå får vi rapporter fra hele landet, fra apotekene åpner om morgenen så er det solgt hundrevis av hurtigtester, forteller hun.

ENORM PÅGANG: Det har aldri vært så stor pågang som nå, sier pressekontakt i Apotek 1, Silje Ensrud. Enkelte apotek kan gå tomme for hurtigtester. Foto: Tommy Borge Arnesen / Tommy Borge Arnesen

De fire første dagene denne uka er det til sammen solgt 350.000 tester, med en rekordomsetning på tirsdag. Da det gikk ut over 100.000 tester fra apotekene.

Det viser tall fra Apotekerforeningen.

Noen apotek opplever at de går tomme i løpet av dagen, forteller Ensrud.

– Det fylles opp om morgenen, og i løpet av et par timer har hele beholdningen gått. Dette er et av de mest populære produktene akkurat nå, så det er bestilt inn store mengder. Det vil bli forsyninger inn til apotekene løpende, sier hun.

Bestiller store mengder

Også andre apotekkjeder merker stor pågang.

– Det er stor etterspørsel av covid-19 hurtigtester i Vitusapotek over i hele landet. Enkelte apotek vil kunne gå midlertidig tom de kommende dagene, men vi leverer kontinuerlig til alle våre apotek og så lenge leverandører har varer på lager, sier pressetalsperson Ann Brita Grøndahl.

Apotekene følger nøye med på etterspørselen.

– Vi ser at det er en stigende trend, så det er ikke noe tvil om at dette er et produkt vi overvåker og vi bestiller for å møte etterspørselen, sier Ensrud hos Apotek1.

Hun legger til at det skal være nok til å møte etterspørselen som er, og at tilgangen per nå er god. Det er og ventet store leveranser til uka.

Deler ut 20.000 hurtigtester i uka

NRK har vært i kontakt med flere kommuner på Østlandet. De rapporterer at de har nok hurtigtester på lager for øyeblikket, men merker en voksende etterspørsel.

– Per nå har vi nok, men vi rasjonerer for å sikre at de som faktisk har symptomer prioriteres, sier Sunniva Dahl Thorsen, som er leder for beredskapskontoret i Tønsberg.

Hun forteller at flere bedrifter har tatt kontakt for å få hurtigtester til de ansatte, men at disse har fått nei.

– Det er gjerne butikker og andre bedrifter med stort gjennomtrekk av personer. Vårt svar er at hver enkelt ansatt må ta kontakt for å bestille til seg selv, sier hun til NRK.

Thorsen understreker at alle som oppfyller kriteriene for hurtigtest skal få det.

Tester før julebordet

Skien kommune regner med å dele ut mer enn 20.000 hurtigtester bare denne uka, men dette inkluderer også videregående skoler. Kommunen har også sendt flere tusen tester til andre kommuner, blant annet Drangedal, Vinje, Midt-Telemark og Seljord.

Det opplyser Svein Skaara, beredskapskoordinator i Skien.

– Vi dimensjonerte oss tidlig opp på dette, og har kunnet bidra til andre kommuner, som har større behov, sier han til NRK.

De hadde tidligere selvbetjening for å hente hurtigtest, men har nå avviklet dette på grunn av pågangen.

– Det er nok en del som ønsker å teste seg før julebordet for å være på den sikre siden, mener han.

Bærum kommune opplyser at de har selvtester til de nærmeste ukene med nøkternt forbruk.

– Vi ser frem til stabile og økende leveranser, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen Jostein Soldal forteller at det har vært en bratt økning i solgte tester siden oktober.

Forrige uke ble det solgt 398.000 tester fra apotekene. Denne uka blir trolig tallet høyere, med 350.000 solgte tester ved utgangen av torsdagen.

Jostein Soldal, Kommunikasjonssjef i Apotekerforeningen. Foto: Stian_Gregersen 92823466 / Stian_Gregersen 92823466

– Dette henger sammen med utviklingen vi har sett i koronasmitten i det siste, med økende smittetall og økende sosial aktivitet. Alt dette er med på å drive opp salget, tror Soldal.

Byene Oslo, Bergen og Trondheim har solgt mest så langt.

– Apotekgrossistene jobber intenst for å sikre at vi får dekket vårt behov i Norge, sier Soldal og legger til at han foreløpig ikke ser tegn til hamstring.

Overstiger behovet

Det er Helsedirektoratet som fordeler hurtigtester til landets kommuner og helseforetak.

I det siste er det meldt behov som overstiger det Helsedirektoratet har mulighet til å levere. Det har sammenheng med den nye virusvarianten.

Fra 2. desember sender Helsedirektoratet i stedet ut tester basert på innbyggertall, og det kommuner har rapportert at de har på lager. Det går fram av et brev sendt til kommunene torsdag.

Dette kan få konsekvenser for kommuner som ikke har fått bekreftet sine bestillinger de to siste ukene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark jobber med å få oversikt over om noen av deres kommuner blir berørt.

– For noen kommuner kan det være kritisk fordi de har fått tilleggsoppgaver i forbindelse med innreise. Statsforvalteren er tett koblet på den tematikken, sier beredskapssjef Ingvild Aartun.

På spørsmål om Helsedirektoratet har nok hurtigtester til kommunene, er svaret at de har vurdert hva som er riktig volum ut fra kost og nytte.

– En del kommuner rapporterer i disse dager om et større behov. Siste dagers hendelser med ny virusvariant påvirker dette bildet og vi jobber med å anskaffe flere tester, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Han legger til at tester er en begrenset ressurs, som mye annet.