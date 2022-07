Enighet i pilot-streiken: – Ødelegger den norske arbeidsmodellen

– Det er tre år for mye. Dette er ikke bra for norsk fagbevegelse hvis det skal gå denne veien.

Tor Morten Thorsen i Herøya Arbeiderforening er bekymret over konsekvensene avtalen mellom pilotene og SAS-ledelsen kan få for norsk arbeidsliv.

– Jeg frykter at andre konsernledere vil tenke i samme baner og tro at dette er veldig smart. Da vil det bare bli mye kaos, sier Thorsen.

Etter 15 dager med streik og seks dager med intense forhandlinger, har pilotene og SAS-ledelsen blitt enige.

– Ødelegger den norske modellen

NRK har tidligere fortalt at striden har stått spesielt om tariffavtalens løpetid. NRK får opplyst at varigheten på denne avtalen nå blir på fem år for pilotene.

– Det SAS-ledelsen har gjort her er egentlig å begynne å knuse fagforeningen i SAS. Det er ikke bra, sier Thorsen oppgitt.

Han er overrasket over at pilotene og SAS-ledelsen landet på en avtale som hindrer pilotene i å streike eller reforhande i en avtaleperiode på 5 år. Thorsen mener resultatet risikerer å ødelegge den såkalte norske, eller nordiske arbeidsmodellen.

– Dette har vi forhandlet fram. Det er to års løpetid på tariffavtalene. Når de begynner å tulle med den, så tuller de med det norske arbeidslivet.

Thorsen har tidligere sagt at han frykter en smitteeffekt, dersom SAS-ledelsen får det som de vil.

Frykter smitteeffekt hvis SAS-ledelsen får det som de vil: – Dette er helt forferdelig

Han tror norske industriledere er for kloke til å prøve seg på lignende kamper, men er likevel ikke trygg.

– Vi har jo en del utenlandske eiere i Norge. Det kan være de er fristet til å prøve på det samme i andre bedrifter.

Tror ikke på smitteeffekt

Administrerende direktør for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har tidligere mandag uttalt seg om betydningen SAS-streiken kan få for norsk arbeidsliv.

Han deler ikke Thorsens bekymring.

Han tror det er svært usannsynlig at andre norske bedriftsledere vil kreve det samme som SAS-ledelsen.

– Det har aldri vært noe sentralt krav fra våre bedrifter.

– Prinsipielt er det nok flere som ønsker seg en litt lengre periode enn to år, men seks år virker for meg helt utopisk, sa Lier-Hansen til NRK mandag.