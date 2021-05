– Han mener han ikke har noe med denne saken å gjøre, sier hans forsvarer Jon Anders Hasle til NRK.

Mannen ble pågrepet onsdag uten dramatikk ifølge politiet.

Han ble først pågrepet av politiet etter brannen i en bil på Sem, som knyttes til drapssaken, men deretter løslatt.

– Han er overrasket at han er pågrepet på nytt. Vi var overbevist om at han nå var sjekket ut av saken, sier Hasle.

Mannen er fra Tønsberg og i begynnelsen av 30-årene. Etter det NRK erfarer kjenner han minst en av de to andre som er siktet for drapet. Og at han er domfelt tidligere, blant annet for å ha mengder med ulovlige våpen.

– Han sitter nå i arresten og har ennå ikke forklart seg for oss, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til NRK.

– Kommer det flere pågripelser?

– Som jeg har sagt tidligere er dette en stor etterforskning med mye informasjon. Det blir feil å utelukke flere pågripelser, sier Borg Johannessen.

Denne brente bilen ble funnet etter drapet, på Sem, utenfor Tønsberg. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Flere i varetekt

Det betyr at tre personer nå er siktet for medvirkning til drapet på Bård Lanes (33), som ble skutt og drept på åpen gate på Kilen i Tønsberg 20. april. Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han var skutt, men døde kort tid etter at han ble fraktet til sykehus.

Mannen som nå er pågrepet fremstilles for varetektsfengsling fredag. Politiet vil fengsle han i fire uker mens etterforskningen fortsetter.

– Bakgrunn for pågripelsen er informasjon politiet har avdekket gjennom etterforskningen, og vi mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier Borg Johannessen, uten å være mer konkret.

Mange la ned blomster og tente lys ved drapsstedet. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bilbrann på Sem

En 31-år gammel mann er en av de tre som politiet mener har hatt en rolle i drapet.

Hans bil ble funnet utbrent på Sem, noen kilometer utenfor Tønsberg, noen timer etter at Lanes var skutt.

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Etter råd fra meg har han foreløpig valgt å ikke forklare seg for politiet, har hans forsvarer, Simen Tveten, tidligere opplyst til NRK.

Også han er tidligere dømt for å ha mengder med ulovlige våpen i tillegg til salg og oppbevaring av narkotika.