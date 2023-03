Emma Ellingsen ble stoppet av drapsoffer: – Vi ble veldig redde

– Ikke en behagelig opplevelse. Håper jeg kan gjøre det jeg kan, jeg var jo et vitne, sier Ellingsen til NRK etter vitnemålet var ferdig.

Kvelden 21. april 2021 ropte Bård Lanes om hjelp utenfor en Rema 1000-butikk i Tønsberg. Han var skutt i ryggen rett i nærheten. En lastebilsjåfør, naboer og forbipasserende ble vitne til Lanes sin kamp for å overleve.

Lanes ringte selv politiet og døde på sykehuset noen timere etter. Fire menn sitter nå tiltalt i Vestfold tingrett for drap.

Tilfeldigvis var påvirker Emma Ellingsen (21) der den kvelden. Hun og en venninne støtte på Bård Lanes da de kjørte inn på området for å ta solarium.

Onsdag møtte Ellingsen i Vestfold tingrett for å fortelle om opplevelsen.

– Han så litt paraniod ut og løp i veibanen. Det så ut som han ville ha kontakt, eventuelt hjelp, men vi tenkte ikke at noe så seriøst hadde skjedd, fortalte Ellingsen.

Overvåkningsbildet fra Kilen viser Lanes som løper mot dem, og hun forteller at han så forskrekket ut.

– Vi ble veldig redde, fortalte hun.

Politiet gjør undersøkelser der Bård Lanes ble funnet skutt. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tok opp genseren

– Gestikulerte han noe, spurte statsadvokat Åsmund Yli.

– Han tok opp genseren. Vi så ingenting, så vi tenkte ikke så mye på det.

Statsadvokaten refererte til et avhør hun ga til politiet etter drapet. Der fortalte hun at Lanes ropte «hjelp meg, hjelp meg». Det husket hun ikke å ha sagt, svarte hun i retten.

Ellingsen og venninnen rygget deretter ut av veikrysset de sto i og kjørte videre.

– Det var sent på kvelden og nesten ingen rundt. Vi tenkte at han hadde andre grunner til at han skulle inn i bilen, forklarte hun.

VAR PÅ DRAPSSTEDET: Bildet er fra 2020. Foto: Emma Ellingsen / Privat

Emma Ellingsen Ekspandér faktaboks Emma Ellingsen, som er fra Nøtterøy, er blant de mest kjente påvirkerne i Norge med blant annet 650 000 følgere på Instagram. Til tross for sin unge alder har Ellingsen rukket å bli en sterk stemme for personer med kjønnsinkongruens. Senest i 2021 var hun nominert som årets påvirker i kategorien «livsstil» under Vixen-utdelingen.

– Sa han var skutt

Flere andre som var i nærheten av drapet vitnet også i retten onsdag.

En annen kvinne, som også var på vei for å ta solarium, havnet midt i dramatikken.

– Jeg går bort og han sa han var skutt. Jeg tenkte at sånn skjer ikke i Tønsberg.

Hun tok deretter over telefonen til Lanes.

– Jeg løftet opp skjorten hans og så om det var skuddsår. Det kommer etter hvert flere folk til og får lagt kompresser på han, fortalte hun i retten.

Ei kvinne som leverte varer til en butikk ved siden av solariet, husker hun hørte smellene. Hun trodde først det var kinaputter og gikk utenfor.

– Det var to eller tre smell. Det luktet kruttrøyk da jeg kom ut. En skarp lukt av raketter.