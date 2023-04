En elektrisk sparkesykkel ble påkjørt av et tog i Larvik onsdag kveld. Politiet etterforsker hendelsen.

– Ut ifra den informasjonen vi har nå, kan det se ut som at dette er bevisst lagt ut, men det er tidlig i etterforskningen, sier politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen.

På et jorde ved togsporet ligger det som kan være rester fra sparkesykkelen. Foto: Håkon Lie / NRK

Foto: Robert Hansen / NRK

Ligner på hendelse forrige uke

I forrige uke kjørte to tog på flere ting som var lagt ut i sporet i Larvik. Politiet har siden det jobbet med å finne ut hvem som la ut gjenstandene.

– Vi har ikke grunn til å tro at det er de samme personene, men vi ser det i sammenheng på den måten at det er en lignende hendelse, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet i Larvik ønsker tips om hendelsen.

– Vi har ingen informasjon om hvem som kan stå bak. Vi ønsker at folk som kan ha opplysninger, melder seg til politiet, sier Eriksen.

Forrige uke ble tre brannslukningsapparater plassert på Vestfoldbanen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Eriksen bekrefter at elsparkesykkelen, er en som har vært til utleie.

– Har dere håp om å finne ut hvem som har leid den og som kan ha lagt den på togskinnene?

– Håp har vi, og vi er i ferd med å undersøke hvilke muligheter vi har for å finne ut noe den veien.

Håper de blir tatt

Trond Møller reiser ofte med toget fra Larvik til Holmestrand for å besøke dattera si. Han håper den eller de som har lagt gjenstander, på sporet blir tatt.

Trond Møller bruker toget for å besøke dattera si. Foto: Håkon Lie / NRK

– Det er ille å høre at folk driver på sånn. Nå er det ikke lenge siden det skjedde forrige gang, så jeg håper de blir tatt de som holder på sånn.

Han er ikke veldig bekymret for egen sikkerhet på toget.

– Jeg tror ikke toget kommer til å spore av, men man har det litt i bakhodet nå som det har skjedd to ganger.

Alvorlig

Leder i lokomotivpersonalets forening i Skien Gudmund Hunskaar sier at de ser på begge hendelsene som alvorlig og uønsket.

– Vi mener at dette er alvorlig fordi det kan ha skadepotensial for personer som befinner seg på og i nærheten av toget.

ALVORLIG: Gudmund Hunskaar sier det er alvorlig og uønsket at gjenstander havner på togsporet. Foto: Håkon Lie / NRK

Han sier skadepotensialet er størst for omgivelsene rundt i dette tilfellet – siden gjenstanden ikke er så stor.

– Det blir lett match for et tog på 450 tonn mot en sparkesykkel på rundt 25 kilo, men sparkesykkelen kan deles opp, kastes ut fra toget og treffe eventuelt mennesker eller gjenstander rundt.

Mener jernbanesporet bør sikres bedre

Hunskaar mener på vegne av lokomotivpersonalets forening at jernbanens områder bør sikres så godt som mulig i urbane strøk.

– I dette tilfellet er det snakk om en planovergang, men vi mener at befolkede områder bør sikres med inngjerding i den grad det lar seg gjøre.

Bane Nor har over 4000 kilometer med jernbanespor i Norge. Pressevakt Britt-Johanne Wang sier at inngjerding ikke er svaret på alt.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Vi tror at holdninger og kunnskap om hva som kan skje når noen bryter regler, og eller bevisst påfører infrastrukturen skader, er vel så viktig. Konsekvensene kan ellers bli store for samfunnet, sier Wang.

Bane Nor har ingen generell gjerdeplikt.

– I tettbebygde strøk og ved naboforhold som medfører risiko for farlig ferdsel på jernbanens område, skal vi vurdere å sette opp gjerder.

Kan gjøre lokomotivførere usikre

Bedre sikring kan gi høyere trygghet til lokomotivførere, mener Hunskaar.

– Slike hendelser kan gå ut over arbeidsmiljøet til lokomotivførerne ved at man blir usikre. Jeg vil ikke si at jeg er redd, men jeg vil nok tenke på dette og følge litt ekstra godt med, sier han.

Bane Nor har forståelse for at det kan gjøre lokomotivførere usikre.

– Alle former for påkjørsler er en belastning for fører, det har vi stor forståelse for. Vi er opptatt av sikkerheten på jernbanen, og at det skal være trygt å ta tog, sier Wang.