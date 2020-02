I kommunen som kommer dårligst ut i landet, Kåfjord, oppgir nesten førti prosent av tiendeklassingene at de blir mobbet. Det viser tall fra den nyeste Elevundersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres årlig, og lar elever få si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Et av temaene tiendeklassingene har fått spørsmål om er mobbing. Blir de mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) eller mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere?

6,6 prosent svarer ja. Det er en nedgang fra forrige skoleår, da tallet var 7,1 prosent.

Rundt 451.000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet noensinne.

Sjekk mobbetallene for din kommune Agdenes kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Askim kommune

Askøy kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Averøy kommune

Balestrand kommune

Bergen kommune

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjugn kommune

Bodø kommune

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bømlo kommune

Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Eidsberg kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Engerdal kommune

Etnedal kommune

Fet kommune

Fjell kommune

Flakstad kommune

Flekkefjord kommune

Flora kommune

Flå kommune

Forsand kommune

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Frøya kommune

Færder kommune

Førde kommune

Gaular kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gran kommune

Grane kommune

Granvin kommune

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy - Hábmer kommune

Hammerfest kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune (Nordland)

Herøy kommune (Nordland)

Hobøl kommune

Hol kommune

Holmestrand kommune

Hornindal kommune

Horten kommune

Hurum kommune

Høyanger kommune

Hå kommune

Inderøy kommune

Karasjok kommune

Karmøy kommune

Klepp kommune

Klæbu kommune

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Kvam kommune

Kvinnherad kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lenvik kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lindås kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Lyngdal kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Mandal kommune

Meland kommune

Melhus kommune

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moss kommune

Namsos kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nedre Eiker kommune

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesodden kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nordkapp kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Notodden kommune

Oppegård kommune

Orkdal kommune

Os kommune (Hordaland)

Oslo kommune

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsgrunn kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Re kommune

Rennebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rygge kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røyken kommune

Råde kommune

Saltdal kommune

Sande kommune (Vestfold)

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sauherad kommune

Selbu kommune

Skaun kommune

Skedsmo kommune

Ski kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skodje kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Songdalen kommune

Sortland - Suortá kommune

Spydeberg kommune

Stange kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stordal kommune

Strand kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sund kommune

Sunndal kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Søgne kommune

Søndre Land kommune

Sør-Odal kommune

Sørum kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Time kommune

Tingvoll kommune

Tranøy kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trøgstad kommune

Tvedestrand kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ulstein kommune

Ulvik kommune

Vadsø kommune

Vang kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Verran kommune

Vestby kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vikna kommune

Vindafjord kommune

Voss kommune

Vågå kommune

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Ålesund kommune

Åmot kommune

Ås kommune

Åsnes kommune Tiendeklassinger som svarer at de blir mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Noen kommuner mangler. Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Agdenes kommune 27,8 % Alta kommune 10,2 % Alvdal kommune 0,0 % Arendal kommune 8,1 % Asker kommune 6,4 %

– Altfor høyt

I Hamarøy, Agdenes og Herøy kommuner sier nesten hver tredje elev i tiende klasse at de opplever mobbing.

Men Kåfjord kommune kommer verst ut. Hele 38,9 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet.

Det er et tall ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) er lite begeistret for.

– Det er altfor høyt. Nå må vi bare følge opp videre og se hva som ligger bak disse tallene. Dette er vi ikke fornøyd med, sier han til NRK.

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap), ordfører i Kåfjord kommune. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Hvor har dere feilet?

– Det er jo litt vanskelig å si. Vi har hatt sterkt fokus på dette. Nå må vi ha enda mer fokus på holdningsskapende arbeid. Jeg er som sagt overrasket over disse tallene.

Økning i Drangedal

En kommune som har fått mye oppmerksomhet rundt mobbing er Drangedal i Vestfold og Telemark fylke.

De ligger fortsatt i toppen blant kommuner med en høy mobbeprosent.

16,3 prosent oppgir nå at de har blitt mobbet.

Ifølge tall fra Elevundersøkelsen, svarte 25,6 prosent av elevene i 10. klasse i skoleåret 2017–2018 at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Året etter hadde tallet sunket til 14 prosent, men nå går tallene oppover igjen.

Tor Peder Lohne (Sp) er ikke fornøyd med tallene fra Elevundersøkelsen. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

– Skjer ikke med et knips

Ordfører Tor Peder Lohne hadde håpet på en bedring.

– Det er selvfølgelig aldri bra når det går den veien. Vi ønsker oss jo en forbedring, sier han til NRK.

Han understreker at kommunen har satt i gang flere tiltak for å snu trenden, blant annet gjennom et læringsmiljøprosjekt og samarbeid med MOT.

– Jeg har store forhåpninger til dette, og tror på sikt vi kan snu trenden. Men dette skjer ikke med et knips. Vi har alle noe å bidra med i et lokalsamfunn, sier Lohne.