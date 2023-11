Da elevene på mellomtrinnet ved Kviteseid skule fikk se en forestilling om kjønnsidentitet og legning, fikk 7–8 elever et alternativt opplegg.

Flere foreldre i Kviteseid ønsket ikke at barna deres skulle delta.

Vest-Telemark blad omtalte saken først.

Forestillingen «Hjarte i alle fargar» er en del av Den kulturelle skolesekken.

Manusforfatter og forteller Charlotte Øster har reist rundt i Norge med forestillingen «Hjarte i alle fargar». Her holdes den for barn i Seljord bibliotek. Foto: Drifa Gudmundsdottir

Rektor ved skolen, Odd-Arne Thorbjørnsen sier til NRK at han tok avgjørelsen om å gi elevene fritak, uten at dette ble diskutert med noen.

Odd-Arne Torbjørnsen, rektor ved Kviteseid skule. Foto: Privat

Søknaden fra foreldrene landet på hans bord kvelden før forestillingen. Det hastet å ta en beslutning, forklarer han.

– Det står veldig klart at de har rett på fritak ut ifra slik det er formulert i opplæringsloven.

Rektoren registrerer at saken har skapt mye uro.

– Det har jo blitt litt voldsomt. Det har åpenbart satt i gang en stor debatt, sier han.

Etterlyser bevissthet om fritak

I et leserinnlegg har ordfører i Kviteseid, Tarjei Draugedal (KrF) støttet at elevene fikk fri.

Som et motsvar skriver varaordfører Stian Hauge (Sp) et eget leserinnlegg. Han reagerer på at elevene fikk fritak og mener de burde sett forestillingen.

Nå etterlyser han mer bevissthet om hva som kan gi fritak.

– Foreldrene står fritt til å be om dette. Det jeg stiller spørsmål ved er om skolen bare skal gi et sånt fritak, uten noen videre diskusjon, sier Hauge til NRK.

Stian Hauge (Sp), varaordfører i Kviteseid. Foto: Privat

Han mener at skolen burde diskutert om forestillingen beveget seg inn i religionsutøvelse eller om den var krenkende på noe vis.

– Hvor langt skal vi faktisk gå for å gi fritak og alternativ undervisning? Skal vi begynne å gi fritak for fundamentale læreområder? Er evolusjonsteorien i biologitimen noe som kan diskuteres, eller det faktum at vi står i en klimakrise?

Varaordføreren frykter at personlige preferanser blir satt foran samfunnets behov for en robust og inkluderende utdanning. En slik retning kan virke farlig, mener han.

Hauge ønsker en nasjonal debatt om fritaksordningen og utfordrer kunnskapsministeren og regjeringen.

Dette sier opplæringsloven om fritak fra aktiviteter i skolen: Ekspander/minimer faktaboks Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Kilde: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

– Skjønner at foreldre ikke synes det er greit

Mange i bygda har kritisert skolen for å gi elevene fri, opplyser ordføreren. Selv støtter han skolens beslutning.

– Elevene skal ikke få fri for kunnskapsformidlingen i lærebøkene, men når det kommer ting slik, så kan de søke om fri, sier Tarjei Draugedal.

Tarjei Draugedal (KrF), ordfører i Kviteseid. Foto: Telemark KrF

– Hva slags ting er det du sikter til da?

– Det er mange som er Jehovas vitne, de kan få fri for sitt. Akkurat nå var det den forestillingen «Hjarte i alle fargar», og hvis foreldre ikke synes at unger skal bli utsatt for dette, så kan de søke om fri, sier han.

– Mener du at så lenge foreldrene er uenige i opplegget på skolen, så kan skolen gi fritak?

– Ja, jeg mener de skal følge loven. Skolen er helt avhengig av et godt tillitsforhold, uansett religion og livssyn, så skolen må tilrettelegge undervisningen slik at alle blir fornøyde.

– Når unger skal lure på hva slags kjønn de har og slikt, så skjønner jeg at foreldrene ikke synes det er greit, sier ordføreren til NRK.

Mange i bygda har reagert på at skolen ga elevene fri fra å se forestillingen «Hjarte i alle fargar». Foto: Kviteseid kommune

Forestilling om forelskelse og toleranse

Ifølge beskrivelsen av forestillingen vises det skeive fram som en naturlig del av den menneskelige buketten, der mangfold er en rikdom.

Dette er første gang foreldre ber om fritak, opplyser manusforfatter og forteller Charlotte Øster. Hun har reist landet rundt med forestillingen.

– Jeg synes dette er sjokkerende. Hvilket signal sender det ut, spør Øster i VTB.