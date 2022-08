Elever om ensomhet: – Et hei og et smil hjelper

– Det har vært mange gode programmer om hvordan vi kan inkludere de som er ensomme. Det som er annerledes ved vårt opplegg, er at vi også fokuserer på hva du selv kan gjøre for å komme ut av ensomhet og utenforskap.

Det sier John Harald Bondevik, seniorrådgiver i Røde Kors.

John Harald Bondevik, seniorrådgiver i Røde Kors. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Bondevik er på Sandefjord videregående skole der to skoleklasser får teste det nye undervisningsprogrammet «Inkludert meg?», som ble lansert i august.

Programmet er utviklet av Røde Kors i samarbeid med skolen og flere elever.

– Det er viktig å vise hva ungdommene selv kan gjøre slik at det blir et varig innenforskap, sier han.

Han forklarer at de gjennom undervisningsprogrammet vil bevisstgjøre de unge og gi dem kompetanse på å bygge relasjoner.

– Hvis man er avhengig av at de rundt hele tiden skal gjøre jobben, vil man jo havne i utenforskap igjen når man bytter klasse eller flytter. Derfor fokuserer vi på at de unge både skal inkludere seg selv og bidra til å inkludere andre.

DISKUSJONER: Jonida Dujaka (med ryggen til), Kaya Tverås Kristoffersen (i midten) og Ida Redzovic (til høyre) reflekterer over ensomhet og utenforskap. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Et smil hjelper

Gjennom korte videofilmer får elevene se situasjoner med eksempler der unge føler seg utenfor og skal få bli mer bevisst på hvordan de kan skape kontakt med andre.

– Det var fint å se at folk opplever situasjoner ulikt og at en som gjemmer seg bak hetta, kanskje bare er usikker, sier Jonida Dujaka.

Refleksjonsoppgavene i etterkant gir elevene mulighet til å diskutere hva de kunne gjort for å bli inkludert i de ulike situasjonene.

– Et hei og et smil hjelper. Da er det lettere for andre å ta kontakt, sier Kaya Tverås Kristoffersen.

– Å dra opp hetta på genseren og gjemme seg bak mobilen, gjør at du stenger deg selv ute, sier Ida Redzovic.

Får verktøy

«Inkludert meg?» ble utviklet etter en undersøkelse som Røde Kors gjennomførte under pandemien i 2021. Den viser at mange unge føler seg ensomme og ble presentert i rapporten «Psykt ensom».

Men ensomhet er ikke et problem som ble borte etter pandemien.

Den nye Ungdata-undersøkelsen, som ble presentert 15. august, viser at 25 prosent av de unge sier de er mye plaget av ensomhet.

– Det betyr at 80 000 unge som i disse dager starter på skolen kjenner på ensomhet. Da er det fint å kunne gi dem noen verktøy for hvordan de kan inkludere seg selv og hjelpe til med å inkludere andre, sier Bondevik.

OPPGAVER: Gjennom refleksjonsoppgaver får elevene lære hva de selv kan gjøre for å skape relasjoner til andre. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tok grep selv

En som har opplevd at det hjelper å selv ta grep for å komme ut av ensomhet, er Rana Khero. Hun kjente på utenforskap og ensomhet da hun gikk på ungdomsskolen.

– Alt var vanskelig. Jeg flyttet mye og snakket dårlig norsk, sier Khero.

Mobbingen gjorde at hun syntes det var vanskelig å få kontakt med andre.

– Jeg ville være med i gjengen, men de lo av meg når jeg snakket, forteller hun.

Da Rana Khero skulle begynne på videregående bestemte hun seg for at hun måtte gjøre ting annerledes.

– På ungdomsskolen gjorde jeg lite for å få det til. Jeg følte at uansett hva jeg gjorde var det ikke bra nok, men på videregående satte jeg et mål om å ikke tenke på andre. Det hjalp mye, sier Khero og fortsetter:

– Jeg sluttet å bry meg om at jeg snakket feil og bare gjorde det jeg selv ville. Hvis noen sa noe var feil, bare lærte jeg av det, forteller hun.

UT AV ENSOMHET: Rana Khero hadde det vanskelig på ungdomsskolen, men trives godt på helsesekretærlinja på Sandefjord videregående skole. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Viktig å prøve

Etter hvert fikk Khero venner og nå har hun det bra, men erfaringen gjør at hun er oppmerksom på andre som er alene.

– Jeg kjenner veldig på det når jeg ser noen som virker ensomme. Det er bra vi lærer om det. Kanskje flere kan bli mer åpne og prøve, sier Khero.

Ifølge Bondevik er det ofte små grep som skal til, men det er nødvendig å utfordre seg selv litt.

– Det handler ofte om å tørre å si hei, eller hive seg med i en samtale, selv om det oppleves ubehagelig, sier Bondevik.