Et elektrofirma i Vestfold ble ilagt et gebyr på 300.000 kroner høsten 2021 for å ha brukt ufaglærte i sitt arbeid.

Omfanget av arbeid utført av ufaglærte synes å være omfattende og har foregått jevnt over flere år, heter det i vedtaket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Daglig leder hadde ikke fagbrev

I november 2017 avdekket et tilsyn at to ansatte ikke oppfylte kravene for å kunne jobbe på egen hånd på elektriske anlegg. Den ene som ikke hadde relevant fagbrev, var daglig leder.

Firmaet hevdet i sitt tilsvar at de to var hjelpearbeidere, og at de ikke kunne være ansvarlig for arbeid selvstendig. Det viste seg å ikke være sant.

For da DLE kom på nytt tilsyn i november 2020, var det som om ingenting hadde skjedd.

DSB mener seg ført bak lyset

– Her er det utført arbeid av ukvalifisert personell, og det ser ut som at virksomheten bevisst har oppgitt feilaktige opplysninger for å føre tilsynsmyndigheten bak lyset, sier Jon Eirik Holst, seksjonssjef i DSB.

De kaller det grov og villet overtredelse og tror at firmaet også har hatt en betydelig økonomisk gevinst i å benytte ufaglærte.

I tillegg fant tilsynet i november 2020 sju andre avvik hos firmaet. Blant annet mangelfull eller dårlig internkontroll, og mangelfulle rutiner for dokumentasjon knyttet til arbeid på elektriske anlegg.

El-tilsyn og vanlige feil Ekspandér faktaboks Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) fører tilsyn med elsikkerheten i hus, hytter og virksomheter på vegne av DSB. DLE utførte 135 000 tilsyn og revisjoner i 2021. Det er færre enn vanlig på grunn av pandemien.

Feil på stikkontakter og skjøteledninger som mangler jordforbindelse er vanlige feil som går igjen. Dette sjekkes spesielt grundig under et tilsyn.

DLE reviderer på landsbasis ca. 1100 elvirksomheter årlig.

DLE kontrollerer også nybygde elektriske anlegg. Ca 40–45 prosent av anleggene har feil. Det er få alvorlige feil, og mest relatert til dokumentasjon og merking.

DSB har sanksjonert mot ca. 50 elvirksomheter årlig.

Alle bedrifter som lovlig skal utføre arbeid på elektriske anlegg i Norge skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret hos DSB.

Her finner man alle virksomheter, inkludert enkeltmannsforetak, som har lov til å utføre elektriske arbeider i Norge. Her kan du også se hvilke typer elektriske arbeider de kan utføre.

Man finner informasjon om dette på sikkerhverdag.no Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Et tydelig signal til bransjen

– Det er synd at det måtte gå så langt. Firmaet fikk flere varsler og hadde god tid til å rette seg etter det tilsynet avdekket. Så det er bra at DSB tok tak i saken.

Det sier Christian Heyerdahl, avdelingsleder i DLE i nettselskapet Lede. De leverer strøm til Vestfold, Grenland, Hjartdal og Svelvik.

Han mener dette gir tydelige signaler ut i bransjen om at man skal bruke kvalifisert personell.

FARLIG: Det er ikke bare alvorlig for elsikkerheten, men også for personene som utfører arbeid uten de nødvendige kvalifikasjonene, sier Christian Heyerdahl. Foto: Lede

– Alle som jobber med elektriske anlegg skal være utdannet til det de driver med. Det er for å forhindre brann og berøringsfare ved eventuell ufagmessig utførelse.

DSB opplyser at det så langt ikke er meldt om alvorlige feil eller unormalt mange avvik på jobbene firmaet har gjennomført.

Viktig å sjekke firmaet du bruker

Som forbruker har man plikt til å sørge for at firmaene man bruker, er seriøse. Da kan man blant annet sjekke at det er aktivt i Elvirksomhetsregisteret. Firmaet i denne saken har vært og er aktive der.

– Hvordan skal man da vite at man hyrer et firma hvor alt er i orden?

– Det er et godt spørsmål. Det skal man jo kunne stole på det. Det er jobben til DLE og DSB å sørge for at de registrerte firmaene faktisk har kvalifisert personell, svarer Heyerdahl, som påpeker at det er derfor de fører hyppig tilsyn.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige sier de avkorter forsikringsutbetalingen dersom man bevisst har brukt ukvalifiserte folk.

– Men er man blitt lurt av et firma eller handlet i god tro, så får det i utgangspunktet ingen konsekvenser for kunden. Men det vil vanligvis være en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Rysstad. Har man vært grovt uaktsom, kan man få såkalt avkorting på forsikringen.

Personen som er styreleder og driver elektrofirmaet som omtales i denne saken, har ikke besvart NRKs henvendelser på telefon, SMS og e-post.