Like før klokka 05 i dag morges ble tre vegger, alle dører og vinduer blåst ut fra et hus i Langesund.

Kort tid etter ble det klart at eksplosjonen trolig skyldes en propanlekkasje kombinert med røyking.

Det er svært lite propan som skal til for at en slik eksplosjon skal oppstå, forklarer professor i forbrenning og energiteknologi på USN, Dag Bjørketvedt.

– Det kan ha vært en propantank, en morken rørledning eller et kokeapparat som har stått på som har skapt propanlekkasjen, sier professor i forbrenning og energiteknologi på USN Dag Bjørketvedt. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

– Sånn jeg ser det har ikke dette vært noe veldig stor eller kraftig eksplosjon. Men de som var til stede og i nabolaget vil nok oppfatte det.

– Men det var likevel nok til å rive ned tre husvegger?

– Ja det trengs ikke mer enn noen titalls gram, kanskje 100 gram med propan i denne sammenhengen. Hadde det vært mer propan i rommet, ville nok skadene vært vesentlig mye større enn det vi ser fra bildene.

– Ha propanflaskene ute

Gass som propan og butan er svært brannfarlig, sier fungerende avdelingsdirektør i DSB Brit Skadberg.

– Får du en lekkasje i et lukket rom vil gassen legge seg og samle seg på gulvet. Bare en liten gnist skal til for at det kan oppstå eksplosjonsartet brann.

– Sørg for god lufting rundt propanflaskene og god avstand fra brennbart materiale, sier Brit Skadberg fungerende avdelingsdirektør i DSB. Foto: DSB

Det tryggeste er å oppbevare gassflaskene utendørs, ifølge Skadberg.

– Skulle det oppstå en lekkasje inne må du skru av gassen, lufte og for all del ikke bruke ild eller elektriske apparater.

Disse reglene gjelder

Politiet skal etterforske årsaken til eksplosjonen i Bamble og DSB vil bistå dem i det videre arbeidet, opplyser Skadberg.

– I denne typen saker bistår vi politiet med informasjon i vårt regelverk.

Skadberg understreker at man maks kan oppbevare to beholdere på 11 kilo per boenhet.

– Bor du i et boligkompleks, og risikoen for uhell og ulykker vurderes som høy, så kan boligselskapet lage egne regler fro oppbevaring av gassflasker.