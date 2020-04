Ikke alle Nøtteliten-er bor i toppen av et tre. Trygve bor i våningshuset på en gård på Jarseng i Skien, sammen med hunden Jack og adoptivfar Sondre Ulvær.

Det var Jack som først fant det lille ekornet på bakken utafor låven.

– Han var forlatt av mammaen sin, så vi tok han inn. Han lå i grusen og skalv. Jeg ventet en god stund for å se om mor kom for å hente, men til slutt måtte vi ta han inn før noen andre skapninger tok han, forteller Ulvær.

VENNER: Det er bare de tre gutta i huset, og hunden Jack ble nok litt sjalu da han måtte dele oppmerksomheten med Trygve. Nå er de to blitt bestekompiser og både leker og sover sammen. Foto: Privat

Morsmelkerstatning og elektrolyttdrikke

Ekornet var rundt tre uker gammelt da det ble tatt inn i stua på Jarseng. Ulvær ga han navnet Trygve og satt bursdagen til 6. mars. Nå er Trygve en sju uker gammel livlig krabat.

– Jeg har fått god hjelp av onkel som er ekspert på ekorn. Han sa jeg måtte gi ham morsmelkerstatning for katter og elektrolyttvann så han ikke blir dehydrert. Jeg måtte også gjøre Trygve rein for lus og lopper. De fikk jeg kjenne litt på sjøl.

Alt tyder på at Ulvær har klart papparollen med glans. Trygve vokser og trives i sitt nye hjem, der han hopper fra fuglehus til sofa, gardiner og små reder som er plassert rundt i huset.

– Også legger jeg litt mose, kongler og nøtter rundt omkring, slik at han blir kjent med naturen, forklarer Ulvær.

AKTIV: Ekornet skaper mye liv. Snart flytter han ut i det fri. Foto: privat

– Du jobber hjemmefra, hvordan går det med et lite ekorn klatrende rundt deg?

– Han er skikkelig aktiv, så det er ei utfordring til tider. Det hender han tråkker rundt i tastaturet, så det blir en del backspace.

– Ekorn bor og oppholder seg for det meste oppe i trærne. Noen vil kanskje reagere på at du har tatt et vilt dyr inn?

– Ja, og det er viktig at du får fram. Ingen må ta inn ville dyr hvis ikke de er sikre på at mora er død, eller hvis de ikke vet hvordan de skal behandles. Det er også viktig å si at målet er å få de ut i naturen igjen, understreker Ulvær.

– Gjør det riktig

Miljøvernsjef i Skien kommune, Eigil Movik, sier det høres ut som at Sondre Ulvær har gjort alt riktig.

– I utgangspunktet er det en egen forskrift som går på avliving av skada dyr og hvordan ta vare på dem for å sette de ut igjen.

Miljøvernsjef i Skien kommune, Eigil Movik, advarer mot å ta inn ville dyr. Foto: Hilde Irene Bø

– Ulvær har ikke lov til å beholde det, men så lenge han vet at mora er borte, er det kjempefint hvis han klarer å redde ekornet og få det ut i naturen igjen, sier Movik.

Håper å ha Trygve rundt seg i mange år

Nå nærmer tida seg raskt for at Trygve skal flytte ut. Det gruer Ulvær seg litt til.

– Det blir jo litt trist, men jeg vet jo at det er sånn det må bli. Heldigvis holder ekorn seg på et fast sted og reiser sjelden langt, så jeg håper vi skal ha mye glede av hverandre i mange år framover.

Redene og fuglehuset blir hengt ut for at Trygve skal ha et sted han kan føle seg trygg.

– Hønsehauken får jeg ikke gjort noe med. Huset hans er bygd etter forskriftene. Det har 45 millimeters åpninger i begge ender og har et skjulerom inne i rede, slik at ikke måren får tak i ham. Nabokatta har Jack kontroll på.