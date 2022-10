Nødetatene har rykket ut med store ressurser til Flårtunnelen i Horten, der ulykken har skjedd.

De fikk melding om hendelsen klokken 17.10.

Ulykken har skjedd inne i Flårtunnelen på E18 utenfor Horten. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Kastet ut av bilen

Det skal kun ha vært én person involvert i hendelsen. Mannen er fraktet til sykehus med ambulanse, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Han har blitt kastet ut av kjøretøyet inne i tunnelen. Mannen er alvorlig skadet, melder politiets operasjonsleder på Twitter.

Tunnelen er nå stengt i påvente av åstedsundersøkelse med krimteknikere og statens ulykkesgruppe.

Politiets innsatsleder, Svenn Arne Heian, sier at skadestedet var kaotisk da nødetatene kom inn i tunnelen.

– Det var en veldig uavklart situasjon. Det ble gitt førstehjelp på stedet da politi og ambulanse ankom, sier han til NRK.

Svenn Arne Heian, innsatsleder i Sørøst politidistrikt. Foto: Robert Hansen / NRK

Politiet har nå avhørt vitner til ulykken.

Han kan ikke si noe om hvor lenge tunnelen vil være stengt.

– Når det er en så alvorlig ulykke må vi stenge ganske lenge for å sikre bevis, og sørge for at de som jobber er trygge på stedet, sier Heian.

Lange køer

Hovedveien er stengt i nordgående retning, med omkjøringsmuligheter via Undrumsveien.

Ifølge NRKs reporter skal det være lange køer i området, men trafikken i nordgående retning skal nå være ledet bort fra stedet.

Bilen lå på taket da utrykningsbilene kom frem, opplyser brannvesenet.

– Brannmannskapene sikret bilen og skadestedet, og returnerte så til brannstasjonen. Ambulanser var første nødetat på stedet og hadde allerede tatt hånd om den skadde. De forlot tunnelen i det vi ankom, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen.