– Der tok vi opp en sau, også tok vi opp en der, sier sauebonde Randi Knutsen i Evje og Hornnes kommune i Agder.

Hun peker ut over det hardt nedtappede vannmagasinet Høvringsvatten.

I løpet av sommeren har hun reddet flere sauer fra døden her.

Hun fortviler over at det er vanskelig å passe på sauen i beiteområdet. Særlig når den trekker ned i det tomme vannmagasinet for å finne vann.

Brukte en halvtime på å grave ut sauen

Student Thea Skranefjell Martens har feriert i Evje siden hun var liten.

I sommer ble hun og kjæresten vitne til at en sau satt fast i en synkemyr i vannmagasinet.

– Han hadde ligget der en stund, det var tydelig å se.

Sauen var på vei ut for å finne vann, da den strandet.

I en halvtime gravde Martens iherdig for å få den løs fra området, som vanligvis står under vann. Kjæresten bistod med sikring.

TUNGT: Det var ingen lett jobb å grave fram sauen fra gjørmehavet. Foto: Privat

– Jeg sank jo ned til låra med gjørme. Jeg satt meg jo fast et par ganger, men kom meg løs.

Martens er glad hun fant sauen så tidlig som hun gjorde.

– Det er jo flere ganger jeg har møtt kadaver i stedet, og jeg synes jo det er veldig trist.

– Dødsfeller

Nå slår sauebønder landet over alarm. Flere er fortvilet og føler seg maktesløse, forteller beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim i Norsk Sau og geit.

– På vegne av norske saueeiere synes vi det er veldig trist at vi skal komme i denne situasjonen. Dette er en følge av at regulantene har tappa ned vannet.

Han forklarer at dyrene går der de er vant til å finne vann, men at vannet plutselig blir forvandlet til et gjørmehav.

Her har vannet pleid å ligge i Høvringsvatten. Under den tilsynelatende tørre overflaten åpenbarer deg seg nå et gjørmehav. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Det er en dødsfelle, og det oppleves som veldig brutalt.

Nå krever Fossheim og landets sauebønder at konsesjonsmyndighetene (NVE) tar ansvar for dyrevelferden.

– De områdene der det erfaringsmessig kan oppstå problemer bør avskjermes med gjerder, og det må jo da være regulanten sitt ansvar.

PÅ VEI NED: Sau på vei ned i det hardt nedtappede vannmagasinet i Botnedalsvatnet i Tokke i Telemark i august i år. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Mener områdene må gjerdes inn

Det er veldig alvorlig når sauen mister hovedvannkilden, mener Fossheim.

– Norsk husdyrhold er basert på at vi skal la dyra gå ute.

NVE må få beitedyrenes bruk av vannarealene inn som et element i konsesjonsvilkårene, slik at dyra får vann når det er tørke, påpeker han.

REAGERER: Per Fossheim representerer flertallet av norske saue- og geitebønder og frykter for dyrevelferden som følge av hardt nedtappa vannmagasin. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Så det er ikke penger vi ber om her, det er rett og slett dyrevelferd. Og at ulempene med reguleringen blir dekket opp.

Problem flere steder

I år er det flest tilfeller av sauer som setter seg fast i Sør-Norge. Tidligere har meldingene kommet fra Trøndelag.

Det er NVE som er ansvarlig for å sette konsesjonsvilkårene. I vannkraftkonsesjonene stiller de ikke krav om at vannmagasin skal gjerdes inn i sin helhet, skriver de i en e-post til NRK.

Det gjelder kun i områdene som av sikkerhetsmessige hensyn må gjerdes inn. For eksempel rundt inntakene til kraftverket.

– Det vil være svært utfordrende å gjerde inn et vannmagasin i sin helhet, siden en inngjerding vil gi store negative konsekvenser. Inngjerding vil for eksempel gi redusert tilgang til vannet i forbindelse med fiske, tilgang med båt, allemannsretten generelt, drikke til dyr osv., sier seniorrådgiver Brit Torill Haugen. Les også: Mindre vann i magasinene – analytiker med dyster spådom

Reddet sauen

Under redningsaksjonen i Evje og Hornes i sommer, fikk studenten Martens tak i sauebonden Randi Knutsen. Hun rykket straks ut for å hjelpe til.

– Da gikk det ganske raskt. Heldigvis. Ho har jo vært borte i dette før, så ho vet jo hvordan teknikken er på det, forklarer Martens. Hun er lei seg over at sauene sliter.

REDDET: Til slutt fikk Thea Skranefjell Martens og sauebonden reddet opp sauen som hadde satt seg fast på jakt etter vann. Foto: Privat

– Det blir jo ganske vondt for de å ligge der i flere timer eller dager, og eventuelt ikke komme seg løs.

Sauebonde Knutsen håper på en normal vannstand fremover.

– Jeg synes vi burde ha en naturlig vannstand, avslutter hun.