Over hele landet skjer det samme. Rutetilbudet kuttes og takstene øker.

Pandemien har ført til at trafikken og billettinntektene har gått ned. Folk bruker ikke kollektivtilbudet like mye som før.

Fra nyttår får ikke lenger fylkeskommunene kompensasjon for dette tapet.

– Sjukt dumt

Det går hardest ut over dem som ikke kan kjøre bil.

Wisse Renssen er 16 år og nestleder i Ungdomsrådet i Midt-Telemark. Han er bekymret over konsekvensene av færre avganger og høyere priser.

– Jeg synes det er sjukt dumt. Det er allerede steder i kommunen der det er veldig få avganger. Hvis det blir enda færre, kommer mange ungdommer til å få problemer, sier han.

KORONARESTRIKSJONER: Færre tar buss etter pandemien, noe som gjør at billettinntektene går ned. Ved nyttår får ikke lenger fylkeskommunene kompensasjon for det. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Krever at regjeringen finner penger

Ifølge Kollektivtrafikkforeningen ser rutekuttene ut til å bli størst utenfor byene, særlig på kveldstid og i helgene.

Senterparti-ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland, mener det er en alvorlig situasjon.

– Det er rett og slett en krise. For er det noe som er viktig for ungdommen nå, så er det å komme seg ut og være sosiale.

Ordfører i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland (Sp), ber egen regjering finne penger til busstilbudet. Foto: Richard Aune / NRK

Ordføreren krever at hennes egen regjering blar opp penger til bussen.

– De er nødt til å bevilge flere midler til kollektivtrafikk i en overgangsperiode, sånn at vi får dette opp og gå igjen.

– Det at det er din regjering som ikke finner penger til dette, hva synes du om det?

– Det liker jeg ikke i det hele tatt. Det må de få til, sier Dyrland.

Budsjettforhandlinger

I budsjettforhandlingene på Stortinget har SV lagt fram krav om 500 millioner kroner i kompensasjon til kollektivtrafikken, uten å komme til enighet.

I mellomtiden planlegger Vestfold og Telemark fylkeskommune både rutekutt og økte billettpriser.

– Det at vi fra dag én får et dårligere kollektivtilbud i fylkene enn det vi hadde med Erna Solbergs regjering, tror jeg vil skuffe veldig mange som har stemt på forandring, sier Ådne Naper, gruppeleder for Vestfold og Telemark SV.

Det skal ikke kuttes i rushtidene i byene for å unngå trengsel og økt smittefare. Derfor blir kuttene trolig større på bygda.

– Fylkene har ansvaret

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har forståelse for at det er en krevende situasjon, men han minner om at ansvaret for kollektivtilbudet ligger hos fylkene.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier fylkene har ansvar for kollektivtilbudet. Foto: Remi Sagen / Remi Sagen, NRK

– De er kollektiveiere. De har i vårt budsjettopplegg fått en styrking av sine budsjettrammer på 900 millioner kroner. Men jeg har forståelse for at det er en krevende situasjon.

Fra ungdommen i distriktene kommer det en klar beskjed til forhandlerne på Stortinget.

– Ikke kutt i kollektivtransporten på bygda. Det er veldig viktig, sier Wisse Renssen i Midt-Telemark.