Drapssiktet tidligere dømt for drap

Søndag ble en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på kjæresten i Sandefjord.

I 2018 slapp mannen ut av fengsel etter å ha sonet for et drap han ble dømt for på 2000-tallet.

Flere andre var også involvert i drapet som skal ha skjedd i forbindelse med et narkotikaoppgjør.

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold sier mannen er kjent for politiet fra tidligere, men ønsker ikke gå i detalj.

– Det går jeg ikke ut med for ikke å bidra til identifikasjon, sier Sakrisvold.

Han opplyser at avdøde er sendt til obduksjon, men vil foreløpig ikke uttale seg om hvordan kvinnen ble drept.

Satt i varetekt

Den siktede var ikke på åstedet da politiet ankom stedet. Han ble pågrepet litt før klokken 17 søndag ettermiddag.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Politiet er godt i gang med etterforskning for å kartlegge bevegelsene til fornærmede og gjerningsmann i timene før kvinnen ble funnet.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk og er satt i politiets varetekt. Han avhøres i løpet av mandagen.

Oppnevnt advokat

Advokat Jonny Sveen, som er oppnevnt som forsvarer for mannen, sier hans klient ikke har tatt stilling til straffskyld.

– Det er for tidlig å kommentere spørsmål om straffskyld, sier Jonny Sveen til NTB.