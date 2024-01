Det er over en uke siden politiet slo drapsalarm i Stavern.

Politiet og frivillige har lett etter kvinnen i 40-årene etter at samboeren hennes ble funnet død i parets hjem 2. januar.

Hun ble først siktet for drap, men mistanken mot henne ble senere svekket.

Politiets teori er også at hun kan ha blitt drept av samboeren før han tok sitt eget liv.

Søker i sjøen

De siste dagene har både organiserte og frivillige søkt i snøen rundt boligen, uten funn.

Torsdag startet søket i sjøen med dykkere fra Larvik brann- og redning.

Dykkersøket vil gå fra Dampskipsbrygga i Stavern og lenger nordover. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Ifølge innsatsleder Line Andresen Olstad er det en naturlig fortsettelse av søket som har pågått i mange dager.

– Det er ikke noen nye opplysninger som gjør at politiet søker i sjøen.

Søket vil gå fra Dampskipsbrygga og lenger nordover gjennom dagen.

– Samtidig går det et hundesøk langs land, sier Olstad.

Hundesøk nord for bolig

Politiet fortsetter også med søk av hunder på en av toppene nord for boligen.

I går meldte NRK at søket var satt på pause. Olstad sier i dag at det gjelder fotsøket som har pågått de siste dagene. Nå søkes det annerledes og de legger en plan for søket fremover.

– Etterforskning har fullt trykk på saken og jobber med det fortløpende.

Innsatslederen roser alle som har deltatt i søket etter kvinnen.

– De har gjort en formidabel innsats over flere dager.