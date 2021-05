Torsdag ble en 25 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap eller medvirkning til drap på Bård Lanes (33). Han ble skutt og drept ved et industriområde på Kilen i Tønsberg for om lag tre uker siden.

Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han var skutt, men døde kort tid etter at han ble fraktet til sykehus.

En uke etter drapet offentliggjorde politiet videobilder av mannen som løper i nærheten av åstedet, på Kilen i Tønsberg. Tidligere denne uken ble han pågrepet i Drammen.

I fengslingskjennelsen fremgår det at politiet foreløpig ikke har funnet klare bevis på hvem som faktisk skjøt avdøde.

Samtidig heter det at overvåkningsbilder, blant annet fra åstedet, tyder på at 25-åringen «har hatt en aktiv rolle under forfølgelsen og drapet».

33-åringen hadde vært på et solstudio før han ble skutt.

Flere medier har skrevet at overvåkningsbilder fra stedet viser at 33-åringen skvetter tydelig i det han går ut fra solstudioet, før han løper mot venstre. Deretter bråsnur han og løper andre veien, ifølge den daglige lederen ved solstudioet.

Overvåkningsbilder viser den drapssiktede 25-åringen løpe i nærheten av åstedet drapskvelden. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsbilder viser den drapssiktede 25-åringen løpe i nærheten av åstedet drapskvelden.

Narkotikaomsetning

Politiet var raskt ute og fortalte at Lanes tilhørte et kriminelt miljø i byen, og at de etterforsket i denne retningen for å finne gjerningsmennene bak det brutale drapet.

Retten mener drapet sannsynligvis har sammenheng med narkotikaomsetning.

«Dette utgår fra et hardt miljø, hvor man for eksempel ved inndriving av gjeld i ytterste konsekvens kan ty virkemidler som i denne saken», heter det i kjennelsen.

Den ble i utgangspunktet unntatt offentlighet, en avgjørelse NRK anket. Etter en gjennomgang av saken skriver tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes at etterforskningshensyn ikke lenger krever at kjennelsen skal unntas offentlighet.

«I denne konteksten er det en reell fare for at siktede uten et brev- og besøksforbud vil søke å påvirke etterforskningen ved å bringe trusler eller annen informasjon ut av fengselet», heter det videre i kjennelsen.

Tingretten mener også det er sannsynlig at 25-åringen kan komme i kontakt med andre kriminelle som kan bistå med å ødelegge bevis i fengsel. 25-åringen skal derfor holdes fullstendig isolert i to uker. Han får heller ikke tilgang til TV, radio eller aviser.

Politiet ved drapsstedet på Kilen i Tønsberg. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Flere involverte ikke pågrepet

25-åringen er godt kjent for politiet fra tidligere. I 2015 ble han dømt til tre års fengsel for likskjending, ødeleggelse av bevis og grovt skadeverk, etter et brutalt drap i Ålesund samme år.

En 31-år gammel mann, som først ble pågrepet i forbindelse med en bilbrann på Sem noen timer etter drapet, er også siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet har uttalt at de mener å ha kontroll på de sentrale gjerningspersonene etter hendelsen, men utelukker ikke flere pågripelser. Ut fra bevisene i saken mener tingretten imidlertid det er «stor grunn» til å tro at flere involverte i saken ikke er pågrepet.

En mann i 30-årene ble pågrepet etter at en bil begynte å brenne samme kveld som Lanes ble drept. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Vil ikke forklare seg

Ifølge forsvarer Javeed Hussain Shah har 25-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten.

Denne uken ble det startet en pengeinnsamling på nett for å samle inn penger til begravelse og minnestund for Bård Lanes. Foto: Privat

Shah har tidligere sagt til NRK at 25-åringen stiller seg uforstående til siktelsen og ikke skjønner hvorfor han er pågrepet.

– Han har så langt valgt å ikke forklare seg. Jeg ønsker heller ikke å kommentere bevis eller motiv på en sak som er under etterforskning, sier Shah.

Knut Strømme, bistandsadvokat for familien til avdøde, har tidligere sagt til NRK at familien ikke ønsker å kommentere saken nå.