Dramatisk for skisentrene – kan miste åtte av ti turister

Ennå er det for mildt for snøkanonene på Rauland i Vinje, men håpet er å kunne åpne skianleggene i desember, og helst før jul.

Men fraværet av utenlandske skiturister vil merkes i bakken.

– Det er ingen hemmelighet at koronakrisa har slått kraftig inn for skisenterbransjen og for oss, sier Kristin Larsen, daglig leder på Rauland skisenter.

Kristin Larsen ved Rauland skisenter håper å få starte opp bare snøen kommer. Foto: Håkon Lie / NRK

Vanligvis er det danske gjester som fyller hytter og bakker mandag til fredag. Nå må de prøve å fylle opp med norske gjester i stedet.

Fire skiheiser blir også stengt på Vierli etter store økonomiske tap i vår.

– Det er usikre tider, og da må vi ta de nødvendige grepene vi kan for å sikre driften denne vintersesongen.

– Skibransjen i knestående

Nylig blei det kjent at en ny minkvariant av koronaviruset har dukket opp i Danmark. Det betyr at alle som nylig har vært i landet, må teste seg og i karantene.

Det er dårlig nytt ikke minst for alpinanlegg i Telemark. Ifølge Visit Telemark er inntil 89 prosent av skituristene i ukedagene danske.

Anne-Hege Svartdal i Visit Telemark mener det er så mørkt som det kan bli i alpinbransjen nå. Foto: privat

– Skibransjen er i knestående, sier reiselivsdirektør Anne-Hege Svartdal i Visit Telemark.

Gausta i Tinn har også et stort marked i Sverige og kan miste store deler av trafikken derfra denne vintersesongen.

– Dette må eventuelt erstattes av norske turister, men jeg tror ikke de kommer til å reise på alpint i midtuka gjennom hele sesongen.

En stavlengdes avstand

Men selv om norske skielskere skulle klare å fylle opp alpinbakkene, må de holde avstand også her. I tillegg til vanlige smittevernregler, har alpinbransjen fått egne regler.

I heiskøen må det holdes en stavlengdes avstand til andre. Heisen kan bare tas sammen med familie eller reisefølge – hvis ikke må bare annethvert sete brukes. Varmestuene vil også få færre plasser.

– Vinterreiselivet faller utenfor

Rundt 40 prosent av skituristene i alpinanleggene på Hafjell og i Kvitfjell kommer vanligvis fra Sverige og Danmark, men i år setter de sin lit til hyttefolket og det lokale skifolket.

– Vi har mange kunder i nærheten, og det er en stor fordel i denne situasjonen, sier daglig leder Odd Stensrud i Alpinco, som eier anleggene.

På Norges største skisted, Trysil, er langrennsløypene allerede åpna. Snøkanonene går for fullt, og kulda avgjør når alpinbakkene kan være klare.

Men åtte av ti gjester kommer vanligvis fra utlandet, og skigjestene legger vanligvis igjen opptil 1,3 milliarder kroner.

– Vi roper høyt for å få forståelse for den situasjonen vi er i. Skituristene vil komme så snart de kan, men vi må komme oss gjennom denne krisa og sikre arbeidsplassene, sier turistsjef Gudrun Sanaker Lohne i Trysil.

Turistsjef Gudrun Sanaker Lohne i Trysil sier det er dramatisk dersom svenske og danske skiturister ikke kan komme. Foto: privat

Milliarder i tiltakspakke

Nå i november la regjeringa 5 milliarder kroner på bordet til en tiltakspakke for bedrifter som har tapt mer enn 30 prosent av omsetninga.

I sommer kom også en egen krisepakke til alpinbransjen på 250 millioner kroner som skulle gå til pålagt vedlikehold. Det blei søkt om 127 millioner kroner, men skisentrene vil bare få utbetalt mellom 16 og 20 millioner kroner.

– Denne pakka har ikke truffet i det hele tatt. Vi må få ordninger tilpassa vinterreiselivet, sier Lohne.

Kommunikasjonsrådgiver Erika A. Vartdal i Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en e-post at summen av kostnadene til vedlikehold blei lavere enn man trodde og at mange mista mindre av sesongomsetningen enn først antatt.

Hun mener alpinanleggene samla sett har fått mer støtte enn andre bransjer, som ikke har fått kompensert noen vedlikeholdskostnader.

Men for dem som liker god svingradius, og som synes det vanligvis kan bli for mange folk både i heisen og i skianlegget, kan dette bli årets sesong.

– Det kommer aldri til å bli bedre plass i bakken enn i år, sier Gudrun Sanaker Lohne.