Rigmor Synøve Opsahl hadde trolig falt da datteren fant henne liggende utenfor campingvogna i Stavern i sommer.

Moren blødde fra tinningen, og Karin Opsahl Nomél ringte 113.

– Hun brukte blodfortynnende medisin, og siden jeg jobber i helsevesenet vet jeg at man må fort inn til CT-undersøkelse for å sjekke om det har oppstått hjerneblødning.

På grunn av koronaviruset fikk verken Nomél eller søstera Marit Irene Opsahl være med i ambulansen fra Stavern.

Ambulansepersonellet ba dem ringe sykehuset etter halvannen time for å høre hvordan det gikk.

– Jeg fikk snakke med en som tok telefonen og hun skulle prøve å få en sykepleier til å ringe tilbake. Det skjedde ikke. Dette gjentok seg flere ganger i løpet av kvelden og tidlig på natta, sier Nomél.

Den siste samtalen

Ved ett tilfelle ringte Marit til moren, som da klaget over hodepine.

Marit ba henne tilkalle noen for å få smertestillende. «Men jeg ser ingen her», var morens svar, forteller Nomél.

– Da var mamma bevisst og det var vel det siste vi fikk pratet med henne før hun gikk inn i en bevisstløs tilstand, sier hun.

6–7 timer etter at moren ble lagt inn, forteller de at de kontaktet akuttmottaket fordi de ennå ikke hadde fått snakke med noen.

Nomél sier at sykepleieren svarte at de ville ha hørt fra sykehuset om det var noe alvorlig.

– En time senere ringte en lege som sa det var kritisk og at vi måtte komme til sykehuset straks.

Moren var bevisstløs da de kom til sykehuset. Dagen etter døde hun av hjerneblødning.

DØDE: Rigmor Synøve Opsahl var en oppegående 87-åring før hun ble skadet, forteller døtrene. Dette er bildet av henne som ble brukt under bisettelsen. Foto: (privat)

Nå har fylkeslegen i Vestfold og Telemark åpnet tilsynssak mot sykehuset.

Sykehuset i Vestfold ønsker ikke å uttale seg om saken før fylkeslegen har konkludert, opplyser fagdirektør Jon Anders Takvam.

– Fryktelig å tenke på

De to døtrene, som begge har bakgrunn fra helsevesenet, er fortvilet fordi de mener moren ikke fikk den hjelpen hun trengte.

– Det er fryktelig å tenke på at mamma lå der, kanskje alene og uten å få se noen. Vi kunne ha vært der, vært med henne hele veien.

– Det er fryktelig å tenke på – at vi ikke fikk være med, ikke fikk noe informasjon om hvordan situasjonen hennes var. Da vi kom opp til henne, hadde vi ikke noe mer kontakt, sier Nomél.

Søstrene har lest journalen fra sykehuset. De mener den er tynn og at lite er dokumentert. Og ut fra det de leser, ser det ikke ut til at moren fikk CT før nærmere tre timer etter at hun ble lagt inn.

Tilsynssaken mot sykehuset ble åpnet etter anmodning fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud.

I brevet til fylkeslegen spør ombudet om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, og om helsepersonell kan ha brutt helselovgivingen.

Ombudet mener også at sykehuset må gjøre en innsats for å gi god informasjon og omsorg til pårørende på andre måter når de ble nektet å følge pasienten på grunn av smittevernhensyn.