Dømt til fengsel for uaktsomt drap etter ulykke

Mannen ble i Tønsberg tingrett frikjent for uaktsomt drap, men dømt for uaktsomhet.

Politiet mente at 58-åringen skulle dømmes til fengsel i 75 dager, samt at han mistet førerkortet i fire år.

Påtalemyndigheten anket dommen.

Nå har Agder lagmannsrett kommet til et annet resultat enn tingretten.

Slipper å betale oppreisning

58-åringen dømmes nå til å sone en fengselsstraff på 50 dager, men slipper å betale oppreisningserstatning til kvinnens familie.

Det er likevel ikke grunnlag for å si at uaktsomheten er grov, og siktede må frifinnes for de etterlattes krav om oppreisning, heter det i dommen.

– Familien ønsker ikke å kommentere saken, men de vurderer dette som en riktig dom, sier bistandsadvokat for de pårørende, Christofer Arnø.

NRK har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer.

Døde av skadene

Ulykken skjedde ved et fotgjengerfelt i Valløveien på Tolvsrød i Tønsberg 22. januar i 2021.

Den 18 år gamle kvinnen ble truffet av bilen i det hun krysset veien i et fotgjengerfelt. Hun døde av skadene neste dag.

Promillekontroll og blodprøve av tiltalte viste at han ikke var påvirket.

I ankesakens andre og siste dag var retten på åstedsbefaring på Valløveien i Tønsberg. Veien var stengt under befaringen. Bildet er tatt før den fant sted. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vestfold tingrett mente at mannen ikke kan bebreides for at han ikke observerte kvinnen på avstand da hun gikk mot fotgjengerfeltet.

Det var ikke lagmannsretten enig i.

Etter rettens oppfatning ville det ha vært mulig for siktede å se 18-åringen allerede før han kom til fotgjengerfeltet, heter det av dommen.

Det ble satt av to dager til ankesaken i Agder lagmannsrett i Tønsberg.

Det var flere vitner til ulykken.

Flere av vitnene har forklart seg på nytt om hva som skjedde januarkvelden i 2021.