Selve hendelsen skjedde i en campingvogn inne på festivalområdet.

Holdt igjen i campingvogn

Det var i juli 2013 at kvinnen og hennes venninne kjørte fra Vestlandet til Seljord for å være med på den populære festivalen.

Ved et mobilt skjenkested kom hun i snakk med en mann som inviterte henne med til campingvognen sin. De to kysset underveis, men da mannen senere ville ha sex med henne inne i vogna har kvinnen fortalt at hun satte seg til motverge.

Mannen skal da ha holdt henne tilbake i vogna og voldtatt henne.

Det var i en campingvogn voldtekten skal ha blitt utført. Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Kvinnen forlot deretter campingvognen, og fikk hjelp av en venninne til å oppsøke Røde Kors på stedet. De kontaktet igjen politiet, som tok henne med til voldtektsmottaket i Skien.

Der ble det rutinemessig sikret DNA i forbindelse med undersøkelsen av kvinnen.

Politiet klarte ikke å lokalisere den da ukjente gjerningsmannen i løpet av festivalen. Heller ikke campingvognen ble funnet. Dermed ble saken henlagt i august samme år.

Fikk treff på DNA

Seks år senere, i august 2019, fikk Kripos imidlertid treff på DNA fra mannen i forbindelse med en annen sak.

Han ble kalt inn til avhør hos politiet like etter, og innrømmet at han hadde vært i kontakt med en kvinne på festivalen i 2013. Han påstod at dette hadde vært frivillig fra begges side.

Retten valgte å se bort fra tiltaltes forklaring om at samleiet og den seksuelle omgangen var frivillig. Det ble påpekt at det var naturlig at tiltalte ikke husket alle detaljer etter så mange år, men at man ikke så noen grunn til å tvile på forklaringen til fornærmede.

Mannen ble dømt til tre år og åtte måneder i fengsel, og må i tillegg betale kvinnen 150.000 kroner i erstatning.

Vurderer å anke

Borgar Andreas Veiding representerte mannen i retten. Han sier det er høyst aktuelt å anke dommen.

Borgar Andreas Veiding representerte mannen i Vest-Telemark tingrett. Foto: Roald Marker / NRK

– Han mener han er uriktig dømt, og at det som skjedde var frivillig. Han har aldri hatt noen oppfatning om at det skjedde noe galt i form av tvang eller ufrivillighet, sier advokaten til NRK.

Normal-straffenivået for voldtekt etter den bestemmelsen tiltalte er dømt for, er fengsel i fire år. Advokaten er fornøyd med at straffen ble noe redusert.

– Om man legger til grunn at retten fant han skyldig, har de etter min oppfatning tatt hensyn til tidsmomentet, sier Veiding.

Aktor Petter Sødal ba om fengsel i tre år og ni måneder.