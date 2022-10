Dømt for å ha smuglet mer enn 1,3 tonn hasj til Norge

Nå er fire menn dømt til lange fengselsstraffer i den såkalte «Operasjon Bataljon-saken» i Skien.

Det kommer frem i en dom fra Telemark tingrett.

Avisa TA omtalte dommen først.

Spanet på lagerbygg

Det var en lørdag ettermiddag i november 2020 at politiets spanere fulgte med på aktivitetene rundt et verksted i et lagerbygg på Kjørbekk i Skien. Nærmere bestemt i Bataljonvegen, som også ga navn til saken.

Da de observerte et vogntog med utenlandske skilter som kom kjørende til adressen de holdt oppsikt med, ba de raskt om bistand.

Flere politipatruljer slo til, og minutter senere var et av norgeshistoriens største hasjbeslag et faktum.

698 kilo hasj lå gjemt i kjøretøyet.

Innenfor disse dørene på Kjørbekk i Skien fant politiet store mengder hasj da de slo til i november 2020. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet omtalte den gang beslaget som enormt.

– Det er et av de største hasjbeslagene som er gjort av norsk politi noen gang, uttalte politiadvokat Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det ble antydet en gateverdi på opptil 140 millioner kroner

Etterforskningen har vist at det også tidligere, i september samme år, ble innført et større parti hasj til Norge. Påtalemyndigheten mener flere av de samme aktørene var involvert.

Da var tallet 663 kilo med det ulovlige stoffet.

Begge partiene med hasj skal ha blitt fraktet fra Sverige til Norge over Storlien grensestasjon i Meråker.

Omfattende etterforskning

Beslaget utløste en meget omfattende politietterforskning, også omtalt som «Operasjon Bataljon».

Politiets bruk av skjulte tvangsmidler har vært sentralt i etterforskningen. Blant annet kommunikasjonskontroll i form av telefon- og romavlytting, samt kameraovervåkning og GPS-sporing.

– Videre er det foretatt omfattende kriminaltekniske undersøkelser, analyser av tele- og trafikkdata, bompasseringer og grensepasseringer, heter det i dommen.

De fire mennene er dømt for ulike roller i saken:

34-åring: Dømt til fengsel i 16 år, for medvirkning til innførsler av totalt 1361 kilo hasj. Retten har funnet det bevist at han hadde en overordnet rolle som tilrettelegger og organisator.

Dømt til fengsel i 16 år, for medvirkning til innførsler av totalt 1361 kilo hasj. Retten har funnet det bevist at han hadde en overordnet rolle som tilrettelegger og organisator. 54-åring: Dømt til fengsel i 12 år for medvirkning til to innførsler av til sammen 1361 kilo hasj. Retten mener mannen har hatt en underordnet rolle i saken, og fungert som sjåfør.

Dømt til fengsel i 12 år for medvirkning til to innførsler av til sammen 1361 kilo hasj. Retten mener mannen har hatt en underordnet rolle i saken, og fungert som sjåfør. 27-åring: Dømt til fengsel i ti år for medvirkning til innførsler av totalt 1361 kilo has. Mannen skal ifølge dommen ha spilt en sentral rolle på mottaker- og distribusjonssiden.

Dømt til fengsel i ti år for medvirkning til innførsler av totalt 1361 kilo has. Mannen skal ifølge dommen ha spilt en sentral rolle på mottaker- og distribusjonssiden. 32-åring: Dømt til fengsel i ti år for medvirkning til én innførsel av 663 kilo hasj. Har ifølge politiet hatt en rolle som medhjelper i saken, skriver retten.

Alle fire får ulike fradrag for tiden de har sittet i varetekt i forbindelse med saken.

Anket umiddelbart

Øyvind Bergøy Pedersen forsvarer 34-åringen som av retten blir omtalt som en organisator i saken.

Øyvind Bergøy Pedersen, forsvarer. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Klienten hans anket dommen umiddelbart, forteller han.

– Vi mener det er benyttet ulovlig ervervet bevis, sier Pedersen til NRK.

Mannen har innrømmet at han skulle ha 30 kilo av hasjen som stammet fra innførselen i september, og erkjenner straffskyld for dette.

Han avviser imidlertid at han har noen annen befatning med den siste saken i november 2020.

Jon Anders Hasle forsvarer den 32 år gamle mannen som er dømt for medvirkning til å ha innført det ene partiet i desember 2020.

Jon Anders Hasle, forsvarer. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Han nekter straffskyld, og er veldig uenig i dommen. Vi har fått medhold i mye av det vi har anført i saken, men vurderer fortløpende å anke. Nå skal vi først gjennomgå dommen nøye, sier han til NRK.

– Litt sjokkartet

Tollef Skobba forsvarer den 27 år gamle mannen, som er den eneste av de domfelte som har avlagt en uforbeholden tilståelse i saken.

– Vi har akkurat gjennomgått dommen for første gang, og vil vurdere å anke avgjørelsen sier han.

Tollef Skobba, forsvarer. Foto: Helena Rønning / NRK

– Hva er hans umiddelbare reaksjon på dommen?

– Han var jo klar over at han skulle få en dom, men det er jo sjokkartet å få det svart på hvitt, sier Skobba.

NRK har forsøkt å kontakte 54 åringens forsvar fredag kveld. Så langt uten hell.