Døde etter bad i omsorgsbolig - nå er helsesekretæren dømt

I Vestfold tingrett ble helsesekretæren som badet Halvorsen dømt til fengsel i åtte måneder for uaktsomt drap. Halvparten er gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Sjekket ikke temperaturen

Fire dager etter det varme badet døde 51-åringen den 24. februar 2019.

Halvorsen hadde cerebral parese og hadde heller ikke språk. Han bodde på Oserødmyra bofellesskap i 25 år.

Helsesekretæren som badet Halvorsen har tidligere forklart i retten at hun ikke sjekket temperaturen i vannet før 51-åringen ble senket ned i badekaret.

Kvinnen hadde heller ikke sjekket om skådelsperren på varmeregulatoren var låst før vannet ble tappet.

– Jeg tenker at det er jeg som har påført han disse skadene og at det er min feil. Hadde jeg gjort noe annerledes, hadde han ikke dødd. Det var en bruker jeg var kjempeglad i, fortalte kvinnen i retten.

Trolig var vanntemperaturen 60-70 grader. Minst 40 prosent av kroppsoverflaten til Halvorsen ble påført dyp annengrads forbrenning som følge av ulykken.

Må stå ansvarlig for skadene

Statsadvokaten har tidligere sagt i retten at det ikke er noen tvil om at kvinnen må stå ansvarlig for skadene Halvorsen fikk påført.

Færder kommune ble tidligere siktet for manglende rutiner for bading. Statsadvokaten mener at dette ikke er avgjørende for dødsfallet.

– En epokegjørende dom

Familiens bistandsadvokat, Christian Lundin, sier avdødes søstre ser på dommen som viktig. De har fulgt saken tett underveis.

Advokat Christian Lundin kaller dommen i Vestfold tingrett epokegjørende. Foto: Elin Martinsen / NRK

Det viktigste for de pårørende har ifølge advokaten ikke vært lengden på straffen.

– Det er på det rene at denne handlingen har preget henne mye. Det de er opptatt av, er at man sender et signal rundt omkring til norske kommuner. At man må etablere skikkelige rutiner, sier han til NRK.

Han håper dommen fører til at fokuset skjerpes.

– Alle kommuner bør gjennomgå sine rutiner for å unngå at slike tragiske ulykker inntreffer. Det er en epokegjørende dom, da den etter det jeg vet er den første i sitt slag, uttaler Lundin.