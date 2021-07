Leteaksjonen ble iverksatt etter at en mann ikke kom tilbake som avtalt etter å ha forlatt hytta ved Fiskemovatn i Vinje for å fiske.

Mannen var på hyttetur sammen med en arbeidskollega, og forlot hytta rundt klokken 15 lørdag.

– Kollegaen måtte gå et stykke for å få mobildekning før vedkommende fikk ringt og meldt fra at arbeidskameraten ikke hadde kommet tilbake, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.

Pårørende er varslet

Søndag morgen ble det iverksatt en større leteaksjon etter mannen.

Ved bruk av redningshelikopter ble det observert en person under vann. En båt, årer, klær og en fiskestang ble også funnet ikke langt unna.

Mannen er tatt opp av vannet, og skal bli obdusert.

Politiet har ikke sikker identitet på den døde mannen, men det er ingen andre savnede i området.

Pårørende til den savnede mannen er varslet om funnet av en død mann.