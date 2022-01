Disse fikk ikke koronabonus: – Man føler seg ikke sett eller verdsatt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På kjøkkenet til Politihøgskolen i Stavern mikser kokk Stein Ovenberg sammen en grønn sorbé.

Når den er ferdig skal den serveres de ansatte. Mange av dem fikk før jul en bit av bonusen på 3,5 millioner kroner som styret ved skolen delte ut, som takk for ekstraordinær innsats under koronapandemien.

Men Stein Ovenberg og de andre på kjøkkenet fikk ingenting. Han unner de ansatte pengene, men synes det er urettferdig.

– Jeg ble så tung i kroppen, fylt med skuffelse, ikke sant. Du føler deg ikke så veldig verdsatt, forteller Ovenberg, mens han lener seg mot kjøkkenbenken.

Grunnen til at han og 25 andre ansatte i Stavern, som jobber på kjøkkenet, er renholdere eller jobber med drift ikke fikk bonusen, er omorganisering.

På Politihøgskolens kjøkken gjør Stein Ovenberg klar en sorbé for dagens gjester. Foto: Pfilip Hofgaard / NRK

Flere av de ansatte har blitt overført fra Politihøgskolen til Politiets fellestjenester fra mars 2021.

Og da var det ikke aktuelt å gi ut bonusen til personene som ble overført. Selv om både høgskolen og Politiets fellestjenester ligger under Politidirektoratet.

– Skjønner de er skuffa

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier til NRK at hun har registrert at noen er veldig skuffet. Samtidig understreker hun at disse ikke er ansatt ved politihøgskolen lenger, etter å blitt overført til Politiets fellestjenester i fjor.

– Da er det slik at det som har med lønn å gjøre skal forhandles der.

FORSTÅR: Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes forstår at enkelte er skuffet. Foto: Sunniva Linjord / nrk

Av tekniske årsaker har Politihøgskolen likevel, ut 2021, gjort den praktiske lønnsutbetalingen til de samme menneskene. Men lønnsforhandlingene har skjedd mellom de ansatte og Politiets fellestjenester forteller Skarpenes.

– Hva tenker du om at de ansatte det gjelder kommer i en situasjon hvor de ikke nyter godt av en bonus på grunn av omorgansiering?

– Jeg skjønner godt at de er skuffa. Enhver ordning fanger ikke opp absolutt alle, sier Skarpenes.

Hun legger til at det er mange som har jobbet ekstra under pandemien, og at tillitsvalgte ved Politihøgskolen brukte den muligheten de hadde i fjor til å kompensere for en ekstra innsats i en krevende tid for de ansatte.

– Per Willy Amundsen, leder av justiskomiteen, mener dette virker som er forsøk på å tømme kassa før neste års budsjett. Hva er din kommentar til det?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Skarpenes.

Andre har fått

– Du mister litt av motivasjonen for å gjøre en god jobb. Man føler seg ikke sett eller verdsatt, forteller Ovenbergs kollega, Ida Merete Hem, som også er tillitsvalgt i Parat.

De samme yrkesgruppene ved politihøgskolene i Oslo, Bodø og Kongsvinger er fortsatt ansatt ved Politihøgskolen, ifølge Hem.

De er ennå ikke flyttet over til Politiets fellestjenester, og har derfor fått bonus, ifølge den tillitsvalgte.

Skarpenes bekrefter at de som fremdeles er ansatt hos Politihøgskolen, og som kommer til å være det ut 2023, har fått bonus.

– Vi fikk jo beskjed om at vi skulle nå være en enhet. Og da synes jeg det er litt rart at vi ikke blir regnet med, avslutter tillitsvalg Ida Merete Hem.

Heller ikke renholder Anne Grethe Olsen fikk bonusen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Dette er vedtaket som ble gjort av styret ved Politihøgskolen:

Rektor opplyser at mindreforbruket skyldes færre seminarer og mindre reiseaktivitet.