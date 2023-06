John Hobberstad og hunden Kayla kan mye om å være på tur. Faktisk bor de i en bil, og er på tur hele året - hele tiden.

For tiden står de parkert i Åndalsnes.

– Vi lever av å være ute, lage innhold og ha det gøy, sier Hobberstad.

Ingen utfordring er for stor for hunden Kayla som har vært med på det meste.

TUR-DUO: John Hobberstad deler mye av turene sine på instagram under navnet "Eventyrgutten". Foto: John Hobberstad

For noen år siden gikk duoen Norge på langs, og om et par uker skal de ro med en rosa oppblåsbar flamingo fra Ålesund til Trondheim.

– Vi elsker å utfordre oss selv og teste grenser.

Selv erfarne kan være uheldige

Men selv erfarne turgåere kan gå på en smell eller to.

– Det har skjedd flere ganger at hun har kommet haltende eller blødende. Av og til får hun revet av en klo og det kan fort bli veldig kaos. Det blør noe helt vanvittig.

BLODIG POTE: Det hender at Kayla slår seg på eventyr. Foto: John Robbestad

– Hvis uhellet er ute er det en stor fordel å ha trent hunden til å ligge på nakken. Da har du mulighet til å bære den hvis den skader seg.

Hobberstad har selv måtte slenge Kayla over nakken og bære henne fra fjellet og hjem til bilen.

Over nakken: John Hobberstad anbefaler å trene hunden på å bli bært over nakken. Foto: John Hobberstad

Pågang hos klinikker

Dyreklinikker NRK har snakket med som ligger midt i populære feriedestinasjoner, bekrefter at de opplever storinnrykk på sommeren.

Høyt oppe på fjellet i Vinje holder Fjellveterinæren til.

I feriene er det ekstra stor pågang når turister med firbente følgesvenner drar til fjells. Problemene er ofte gjenkjennbare.

Veterinær Oddrun Runde får besøk av mange turister i løpet av sommerferien. Foto: Randi Berdal Hagen

– Det går i alt fra mageproblemer, forgiftninger, skader og kuttskader fra fjellturer, sier veterinær Oddrun Runde.

På sommeren trives også myggen på fjellet. Den er også glad i hunder.

– Mange som er på fjelltur tar kontakt fordi hunden får mange røde prikker. En innsektsspray som funker på dyr er lurt å ha med.

Rådene som holder hunden skadefri

Gåtur:

Skal du ut på lang gåtur er det viktig å trene opp hunden til det. Har du en hund som bare er vandt til å gå en halvtime om dagen, blir det et stort sprang å legge ut på en syv timers gåtur i varmen.

Bilturen:

En bil blir utrolig fort varm. Det kan gå veldig fort fra å være grei temperatur i bilen, til at hunden får kjempestore problemer om den blir etterlatt i bil.

Pass på å ha god lufting i bilen. Ofte er det sånn at vi har god lufting der vi sitter å kjører, mens det er stillere luft i bagasjerommet. Stopp ofte, luft hunden og tilby vann.

Bading:

Pass på at hunden ikke drikker for mye saltvann ved bading. Hunder kan få saltforgiftning eller magedreiing som betyr at magesekken fysisk snurrer rundt seg selv. Det kan bli akutt kritisk. Sjekk også at fjellvannet er ok. Harepest og algeoppblomstring kan føre til forgiftning.

Fjellveterinæren anbefaler også å bade før en lang biltur. Fuktig pels kjøler ned hunden. Foto: privat

Hengerfeste:

Aldri bind hunden til hengerfestet eller noe som kan bevege seg avgårde. Da kan du risikere skader som er smertefulle eller i verste fall dødelige.

Klipp negler:

Klipp neglene før tur. Jo lengre de er, jo lettere er det for skader på klørene. Det er kjekt å slippe på fjellturen.

Ta med førstehjelpskrin:

Ha med et førstehjelpskrin. Det kan inneholde elastisk bandasje til å dekke sår og stoppe blødninger. Medisinsk salve kan holde sår fri for infeksjon. Et termometer kan brukes til å sjekke kroppstemperatur i varmen.