Dette koster en dag i familiepark i sommer

Familieparkene er klare for storinnrykk.

Men et besøk kan gjøre et realt innhogg på kontoen til en familie.

Nederst i saken får du en sammenligning av prisene i landets største fornøyelsesparker.

– Vi må prioritere

I Horten er venninnene Malene Solberg Lunde og Karine Eriksen på trilletur med barna sine.

Lunde vurderer å ta med den lille familien sin til Dyreparken i Kristiansand i sommer.

– Da blir det enten Dyreparken eller utlandet. Man må prioritere, sier småbarnsmoren.

– Alt er mye dyrere enn før.

Malene Solberg Lunde vurderer å ta med familien til Dyreparken i sommer. Karine Eriksen tror det kanskje kan bli en spontan tur. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Venninnen Karine Eriksen har ikke planlagt tur i familiepark i sommer.

– Jeg synes det er mye penger å bruke på en dag for en familie på tre, sier hun.

Skal du besøke en familiepark i sommer? Ja, det tar vi oss råd til Nei, det har vi ikke råd til Nei, det er uansett ikke aktuelt for oss Vis resultat

400 kroner for ettåringer

I Sommarland i Bø ser de frem til sommeren. Parken har utvidet tilbudet, nettopp for de minste.

For barn over 80 centimeter vil en dag med vanvittig moro i juli koste 409 kroner. 80 cm er gjennomsnittlig høyde på en ettåring.

– Det må koste så mye for å opprettholde det aktivitetsnivået vi har og sikkerhetskravene som gjelder, sier daglig leder Rene Langeveld Sas.

VANVITTIG: Daglig leder Rene Langeveld Sas, Sommarland i Bø gleder seg til en vanvittig sommer. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Hva får et barn på 80 cm igjen for pengene?

– Det må du nesten spørre barnet om.

Sas har ikke inntrykk av at folk synes prisene er høye.

– Det er ikke opp til meg å bestemme hva folk bruker pengene sine på.

2700 i inngangspenger

En million små og store valgte å ta turen til Dyreparken i Kristiansand i fjor.

Årets store overraskelse er tigerungene. I juli er de to måneder gamle.

En familie med to voksne og tre barn må ut med 2700 kroner for å blant annet få en titt på dem.

TIGERNYHET: Tigerungene er en av årets store attraksjon i Dyreparken i Kristiansand i sommer. Foto: Dyreparken

– Norske parker er attraktive

Nord for Lillehammer har Hunderfossen Eventyrpark huset troll og andre mytiske skapninger siden 1984.

Direktør Hogne Høstmælingen synes det er vondt at et besøk kan bli for dyrt for en familie.

Han mener at du likevel får mer for pengene i Norge, enn om du skulle reist til en park i utlandet.

– De norske parkene er blitt veldig attraktive og fullt på høyde med de største i utlandet. Har man ikke besøkt park på en stund, vil man bli imponert!

STOR PÅGANG: Hogne Høstmælingen, direktør i Hunderfossen Eventyrpark har stor pågang før sesongstart. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Jakt på tusenlappene

Marie Olaussen er influenser og forfatter. Siden 2020 har hun inspirert titusener til å ta grep i sin egen privatøkonomi.

Hun mener hele familien bør involveres i hvor det kan knipes inn for å få råd til en dag i familiepark.

– Jakt på tusenlappene. Kanskje pappa kan droppe fotballkanalene i fire uker? Kanskje vi bare skal se NRK og ikke Netflix en måned? Allerede der kan det ligge en tusenlapp, sier Olaussen.

FINN TUSENLAPPENE: Marie Olaussen, forfatter og influenser. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Hun tror ungene gjerne er med på å gjøre mindre av noe for å ha noe skikkelig gøy å glede seg til.

Før parkbesøket mener Olaussen det er viktig å forske litt.

– Mange parker tilbyr varme griller og traller slik at en kan ta med seg mat og drikke.

Dette koster en dag i parken

Vi har sammenlignet billettprisene for en dag i noen av landets største parker.

Prisen gjelder to voksne og tre barn.

Prisoversikt for en dag: Fornøyelsespark To voksne + tre barn på 3, 7 og 12 år. Barna er 80, 120 og 140 cm høye. Billettene er for fredag 14. juli 2023 Billetter kjøpt på nett 24. mai. Dyreparken i Kristiansand 2705 (3455 inkl. badeland) Hunderfossen eventyrpark, Øyer 2488 Tusenfryd, Vinterbro 2485 Kongeparken, Ålgård 2445 Sommarland i Bø 2135

Flere av parkene forteller til NRK at billettprisene kan stige mot sommeren.

Familien på fem spiser i parken. Vi har bedt parkene lage en pris for følgende måltid:

2 stk. cheeseburger, cirka 160 gram

3x2 wienerpølse i lompe

5 pommes frites, cirka 120 gram

5 x 0,5 liter flaskecola

Parkene har satt sammen menyer så nært opp til beskrivelsen som mulig.