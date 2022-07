Den varmeste dagen hittil i år var 29. juni, da det ble målt 32,5 grader i Finnmark.

I dag blir det sannsynligvis varmere enn dette flere steder i Sør-Norge, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.

– Absolutt varmest blir det nok i indre strøk mot svenskegrensen i gamle Østfold fylke. Halden vil få det veldig varmt i dag.

Kutter tid

Varmest blir det i ettermiddag. Da samler hele 7000 mennesker seg på Fredriksten festning i byen for å være med på innspillingen av Allsang på grensen.

– Det blir mange folk og mange varmegrader. Jeg kan ikke huske at vi har spilt inn i over 30 varmegrader før, sier leder Trond Lie i Allsang på grensen.

Publikum i Halden under en tidligere innspilling av Allsang på grensen. Foto: Audun Braastad / NTB

Trekkplastre som Tix og Subwoolfer har ført til rekordstor pågang til årets fjerde innspilling. Nå forbereder de seg så godt de kan på varmen.

– Vi framskynder og kutter tid der vi kan, slik at innspillingen blir så effektiv som mulig. Dessuten setter vi ned prisene på vann, legger ut vannslanger, og oppfordrer folk til å ta med seg drikke og noe salt å spise, sier Lie.

Kan nå 33 grader

Både på Østlandet og Sørlandet er det sannsynlig med temperaturer på mer enn 30 grader i dag.

Flere steder i indre strøk av Telemark kan temperaturene bikke 32 eller 33 grader.

– Litt inn i landet vil temperaturene bli høyest. For Vestfold og Telemarks del er det når man kommer inn mot Fyresdal og Notodden, sier meteorolog Borander.

Det blir likevel neppe noen nye varmerekorder i dag, verken fylkesrekorder eller norgesrekord.

– Vi er et stykke unna norgesrekorden, som er 35,6 grader i Nesbyen.

Sauer har søkt tilflukt i skyggen av et tre på Bakkenteigen i Horten onsdag. Foto: Aina Indreiten / NRK

Snart slutt på varmen

Selv om onsdag trolig blir den varmeste dagen hittil i år, går temperaturen raskt nedover de neste dagene.

– Noen steder lengst sør og øst i Sør-Norge kan få temperaturer opp mot eller over 30 grader også i morgen, men så er varmen over for denne gang, sier meteorolog Pernille Borander.

– Er det håp om flere dager som er like varme som denne i år?

– Det er ikke noe tropevarme i sikte for resten av juli. Da må vi komme oss litt ut i august i så fall.