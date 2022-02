Ifølge Nav har arbeidsledigheten falt raskt det siste halvåret etter gjenåpning. Samtidig er det stadig flere gründere som velger å etablere bedrifter.

Tall fra SSB viser en økning i nye foretak på 22 prosent i 2021, sammenlignet med samme periode i 2019.

Også langt flere har benyttet seg av tilbudet om å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet de siste to årene, viser tall fra Nav.

Når man sammenligner med årene før pandemien, 2016-2019, er økningen i 2021 på 42 prosent på landsbasis. 2520 personer benyttet seg av tilbudet i 2021.

Gry Lepsøe håper å lykkes med sitte eget reiseselskap, og gleder seg til den første turen, som går til Italia. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Idéutviklingskurs

En av dem som har etablert sin egen virksomhet under pandemien, er Gry Lepsøe fra Færder. Hun har tidligere jobbet både i treningsbransjen og i service- og omsorgsyrker.

– Jeg har startet et reiseselskap midt i koronatida. Det var vågalt, men veldig spennende.

Lepsøe er en av mange som ble langtidspermittert under pandemien. Det var da flere av vennene hennes mente at tida var moden for at hun etablerte sitt eget reiseselskap.

Nå driver hun Lepsøe reiser, som tilbyr aktivitetsferier for voksne.

60 prosent startet for seg selv

Økningen av dem som har benyttet seg av tilbudet, har vært størst i Troms og Finnmark, med 122 prosent, etterfulgt av Innlandet med 96 prosent.

Også Nav Vestfold og Telemark har opplevd en større økning enn landsgjennomsnittet. Her har antallet som benytter seg av tilbudet om dagpenger under etablering økt med 54 prosent.

Som eneste Nav-kontoret i landet, tilbyr de sine klienter et spesielt idéutviklingskurs. Her får deltakerne tett oppfølging i seks måneder, og hjelp til å utvikle sin egen forretningside.

Over 100 personer har tatt kurset siden det startet opp i 2017, og mer enn 60 prosent av dem har startet egen bedrift.

Da Nav tipset Lepsøe om idéutviklingskurset, var hun rask med å takke ja. Og hun er fornøyd.

– Veldig bra, kjempebra. Der kommer man inn enten om man er arbeidsløs og har lyst til å starte en egen bedrift, eller at man, som meg, hadde vært langtidspermittert og begynte å skjønne at her må vi finne på nytt.

Og slik havna hun på idéutviklingskurs, og senere inn i gründerhuset i Tønsberg.

– Så her sitter jeg. Har fått min egen plass, og er veldig fornøyd med det, smiler Lepsøe.

En trygg start

– Jeg tenker jo at det er godt at pandemien også gir noen positive opplevelser i noen menneskers liv.

Det sier Nav-direktør Hans Christian Holte. Han er glad for alle som tar sjansen og prøver noe nytt etter at pandemien har endret store deler av arbeidslivet.

FORNØYD: Nav-direktør Hans Christian Holte er godt fornøyd med at de har funnet en måte å få folk på dagpenger i aktivitet. Foto: Martin Leigland / NRK

Holte forteller videre at Nav har lett etter å finne gode måter å få folk i aktivitet på mens de mottar dagpenger. Ved å motta dagpenger under etablering, gir det en trygg start.

– Da får man mulighet til å prøve seg ut som gründer. Hvis man ikke lykkes med det, kan man gå tilbake til ordinært dagpengemottak.

Lepsøe forteller at det å starte opp i en pandemi har vært på godt å vondt. Samtidig er hun tydelig på at om det ikke hadde vært for pandemien, så hadde hun trolig ikke vært der hun er i dag.

– Pandemien har jo vært bakgrunnen og gitt meg dytten i rumpa til å kunne starte min egen virksomhet.