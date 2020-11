Det er 14 år siden kommunen ville ha dette vekk

På begge sider av den smale stien opp mot huset ligger det sykler, stiger, motorsager, bildeler, hele biler, gammelt verktøy, rørstumper, ledningskveiler og andre gjenstander. Og det ligger i flere lag.

– Her ligger ei gammel ovnsplate fra Eidsfoss Jernverk, og det der en høytrykksvasker, sier Vidar Andersen og viser fram. Det er han som bor her, og han hevder å ha full oversikt over hva som ligger hvor.

– Vinteren 1986 var det over en meter snø her. En kar trengte dynamo til en 73-modell Mercedes. Jeg gikk ut, stakk handa ned i snøen og trakk opp dynamoen. Han nevner det hver gang jeg treffer ham!

– Gjenbruk, ikke skrot

Vinteren 1986 altså. Skrapsamlingen hos Andersen har vært der lenge. Et populært uttrykk på slike samlere er skrotnisser. Selv sier han at det handler om å ta vare på ting. Det lærte han av faren sin.

– Jeg har tatt vare på mye rart. Ingen tvil om det. Men jeg synes det er viktig det jeg driver med. Og det er jo blitt svært populært da. Det er jo køer hos brukthandlerne. Det synes jeg er artig.

Jeg skal rydde, men dette er hobbyen og livsstilen min, sier Vidar Andersen. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Lang saksbehandling

Det er ikke alle som synes det er artig. Så langt tilbake som i 2006 ba Tønsberg kommune om forklaring på lagring av bilvrak og forsøpling på eiendommen. Siden har brevvekslingen mellom kommunen og Andersen gått sin ujevne gang.

Av forskjellige grunner tok det tid. Tidligere sto Andersens mor som formell eier, og kommunen forholdt seg til henne. Etter hennes død, ble saken liggende hos kommunen en stund.

– Saken havnet mellom to stoler, blant annet på grunn av skifte av ansatte, sier rådgiver Nils Petter Johansen.

På utsiden av det to meter høye gjerdet som går rundt eiendommen har Andersen lagret biler og bildeler. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Kan bli dyrt

Nå setter kommunen foten ned. Andersen fikk nylig forhåndsvarsel om pålegg om å rydde. Gjør han ikke det, ender det i verste fall med tvungen opprydding for hans regning.

– Kommunen har vært tålmodig, men lagringen øker i omfang og vi må få en avgjørelse raskt, sier Johansen med plan- og bygningsloven i ryggen. Han antyder at en tvangsrydding kan koste opp mot en million kroner.

Vidar Andersen sier han vil rydde.

– Jeg må jo bare etterkomme kravene, men det tar sin tid.

– Vidar har «alt»

En som liker å gå på skattejakt hos Andersen, er Geir Røvik. Han har hatt stor nytte av det som noen kaller en skrothaug og andre kaller gjenbruksartikler.

– Jeg jobber med restaurering av museumsgjenstander og holder kurs i fortidsminneforeningen. Vidar har skaffet gammelt håndverktøy, og faktisk 1700-talls glassvinduer.

NRK spør Andersen om han ikke kan leie en lagerhall.

– Det har jeg allerede. Der er det fullt.