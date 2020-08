Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaviruset har spreidd seg over store delar av landet. Likevel er det nokre kommunar som ser ut til å ha unngått smitte.

Fyresdal-ordførar Erik Skjervagen meiner gode tiltak har gjort at dei er blant kommunane på lista.

– Me sette i gang fleire tiltak på eit tidlegare tidspunkt enn myndigheitene. I tillegg har me informert innbyggarane veldig godt. Me har mellom anna laga videoar for å gjere det enkelt for innbyggarane å få informasjon.

IKKJE TILFELDIG: Ordførar i Fyresdal kommune meiner gode tiltak og at folk tør å seie ifrå har vore nøkkelen. Foto: Laila Heimdal Skjervagen

Det bur berre 1287 personar i kommunen i indre Telemark. Ordføraren meiner distriktskommunane har bruka dette til sin fordel for å unngå koronaviruset.

– Me har eit lite, gjennomsiktig samfunn. Folk fylgjer med, folk veit om du har vore i utlandet, folk veit om du har vore i andre kommunar og folk veit kva du har gjort. Det er nok ein større sjølvdisiplin i eit lite samfunn, som ser ut til å fungere bra, seier Skjervagen.

Han får støtte frå nabokommunen Nissedal.

– Her passar folk på kvarandre på godt og vondt, seier ordføraren der, Halvor Homme.

KORONAFRITT: Treungen i Nissedal kommune har så langt vore koronafritt. Foto: Håkon Lie

Han meiner det kan vere lettare å halde avstand i bygdene, samstundes som han innrømmer at dei nok har hatt litt flaks.

Kommunar utan koronasmitte per 21.08.20 Ekspandér faktaboks Sigdal - Viken, 3467 innbyggarar

Krødsherad - Viken, 2212 innbyggarar

Stad - Vestland, 9457 innbyggarar

Bremanger - Vestland, 3629 innbyggarar

Askvoll - Vestland, 3011 innbyggarar

Austrheim - Vestland, 2870 innbyggarar

Tysnes - Vestland, 2869 innbyggarar

Fjaler - Vestland, 2802 innbyggarar

Vik - Vestland, 2635 innbyggarar

Samnanger - Vestland, 2485 innbyggarar

Gulen - Vestland, 2297 innbyggarar

Lærdal - Vestland, 2126 innbyggarar

Aurland - Vestland, 1781 innbyggarar

Eidfjord - Vestland, 906 innbyggarar

Fedje - Vestland, 548 innbyggarar

Modalen - Vestland, 388 innbyggarar

Kviteseid - Vestfold og Telemark, 2403 innbyggarar

Tokke - Vestfold og Telemark, 2201 innbyggarar

Nissedal - Vestfold og Telemark, 1448 innbyggarar

Fyresdal - Vestfold og Telemark, 1287 innbyggarar

Nærøysund - Trøndelag, 9623 innbyggarar

Røros - Trøndelag, 5581 innbyggarar

Frøya - Trøndelag, 5151 innbyggarar

Rindal - Trøndelag, 2003 innbyggarar

Lierne - Trøndelag, 1355 innbyggarar

Flatanger - Trøndelag, 1103 innbyggarar

Osen - Trøndelag, 948 innbyggarar

Namsskogan - Trøndelag, 843 innbyggarar

Tydal - Trøndelag, 769 innbyggarar

Leka - Trøndelag, 557 innbyggarar

Røyrvik (Raarvihke) - Trøndelag, 461 innbyggarar

Kåfjord (Gáivuotna - Kaivuono) - Troms og Finnmark, 2071 innbyggarar

Storfjord (Omasvuotna - Omasvuono) - Troms og Finnmark, 1829 innbyggarar

Lebesby - Troms og Finnmark, 1290 innbyggarar

Kvænangen - Troms og Finnmark, 1191 innbyggarar

Gamvik - Troms og Finnmark, 1132 innbyggarar

Gratangen - Troms og Finnmark, 1091 innbyggarar

Dyrøy - Troms og Finnmark, 1083 innbyggarar

Hasvik - Troms og Finnmark, 1005 innbyggarar

Berlevåg - Troms og Finnmark, 957 innbyggarar

Loppa - Troms og Finnmark, 888 innbyggarar

Bjerkreim - Rogaland, 2787 innbyggarar

Kvitsøy - Rogaland, 517 innbyggarar

Utsira - Rogaland, 198 innbyggarar

Hamarøy - Nordland, 2766 innbyggarar

Bø - Nordland, 2569 innbyggarar

Lødingen - Nordland, 2034 innbyggarar

Gildeskål - Nordland, 1950 innbyggarar

Lurøy - Nordland, 1890 innbyggarar

Herøy - Nordland, 1777 innbyggarar

Nesna - Nordland, 1761 innbyggarar

Bindal - Nordland, 1426 innbyggarar

Evenes - Nordland, 1348 innbyggarar

Hattfjelldal - Nordland, 1297 innbyggarar

Rødøy - Nordland, 1213 innbyggarar

Værøy - Nordland, 728 innbyggarar

Røst - Nordland, 498 innbyggarar

Vevelstad - Nordland, 462 innbyggarar

Træna - Nordland, 435 innbyggarar

Averøy - Møre og Romsdal, 5788 innbyggarar

Stranda - Møre og Romsdal, 4523 innbyggarar

Aukra - Møre og Romsdal, 3509 innbyggarar

Smøla - Møre og Romsdal, 2150 innbyggarar

Tynset - Innlandet, 5578 innbyggarar

Sør-Aurdal - Innlandet, 2954 innbyggarar

Stor-Elvdal - Innlandet, 2419 innbyggarar

Rendalen - Innlandet, 1780 innbyggarar

Vang - Innlandet, 1578 innbyggarar

Tolga - Innlandet, 1562 innbyggarar

Folldal - Innlandet, 1545 innbyggarar

Etnedal - Innlandet, 1279 innbyggarar

Flekkefjord - Agder, 9028 innbyggarar

Risør - Agder, 6809 innbyggarar

Vegårshei - Agder, 2097 innbyggarar

Valle - Agder, 1164 innbyggarar

Åseral - Agder, 932 innbyggarar Innbyggartal per. 1.1.20 Kjelde: SSB og FHI. Det kan vere kommunar som ikkje har smitte i kommunen, men at det er smitta personar som er folkeregistrert i kommunen. Desse kommunane blir då registret med smitte.

Kan ikkje heilt utelukke smitte

Fylkeslegen i Vestfold og Telemark, Jan-Arne Hunnestad, meiner det kan ha vore smitte i nokre av dei 76 kommunane, men utan at det har vore registrert hos FHI.

– Ein kan ikkje utelukke at det har vore smitte i nokre av kommunane, men at den sosiale distanseringa har gjort slik at det ikkje har spreidd seg.

AVSTAND: Jan-Arne Hunnestad, fylkeslege i Vestfold og Telemark seier avstand har vist seg å fungere på koronaviruset. Avstand er også styrken til distriktskommunane. Foto: Håkon Lie

Han trekkjer fram at det vil vere ein meir naturleg avstand mellom folk i distriktskommunane, noko som har vist seg å vere effektivt i kampen mot koronaviruset.

– Styrken til distriktskommunane er at det er færre som står tett saman på kollektivtrafikk, det er mindre samanstimling i butikkar og mindre kødanningar.

Flaks

Trøndelags-kommunen Nærøysund er den koronafrie kommunen med flest innbyggarar, med sine 9623 personar.

Ordføraren i kommunen, Amund Hellesø, meiner dei har hatt flaks. Samstundes trekkjer han fram næringslivet som ein viktig faktor.

– Me har hatt eit næringsliv som har vore veldig bevisst på utfordringane og som har vore flinke og strenge med eigne retningslinjer. Fleire bedrifter har strengare interne reglar og rutinar enn dei nasjonale retningslinjene, seier Hellsø.

NÆRØYSUNDBRUA: – Me har ei gunstig plassering med tanke på smitte, seier ordførar Amund Hellesø i Nærøysund. Foto: Linda Bjoergan / NRK

Han peikar også på gode haldingar hjå innbyggarane og den geografiske plasseringa.

– Me er heilt nord i Trøndelag, heilt på kysten og ligg langt unna dei store byane som er mest eksponert for smitte.

Ungdommen får skryt

– Eg trur aldri det har vore så mykje folk i kommunen nokon gong, seier Per Kristian Lunden, ordførar i Risør kommune.

Til trass for eit enormt besøk i sommar, har sørlandskommunen greidd å halde seg koronafri.

– Me er ein kommune der mange kjenner kvarandre og tør å minne kvarandre på kva som gjeld. Me har kanskje ein storleik som er passe god, men eg veit me har vore heldige.

– Me har jobba systematisk for at me ikkje skal få smitte, men me kan sjølvsagt få smitte når som helst. Det har me ingen garanti for, seier Lunden.

MYKJE BESØK: Trass i ein rekordsommar i Risør, har kommunen unngått koronaviruset. Foto: Niclas Halvorsen

Han vil også skryte av ungdommen i kommunen.

– Vår ungdom har vore utruleg flinke. Heilt frå planlegging av russetid, gjennom russetida og utover. Om ungdom har vore eit problem andre stader, er ikkje dette tilfelle her, tvert i mot. Her har dei vore gode førebilete, avsluttar ordføraren.

NRK meldte først 78 kommuner, men på grunn av et smittetilfelle i Hjelmeland og Hyllestad er tallet nå rettet til 76.