I Vestfold tingrett er den 19 år gamle kvinnen dømt til 60 dager betinget fengsel, i tillegg til at hun må betale 7000 kroner i oppreisning til kvinnen som ble filmet.

Kvinnen anker dommen.

Skulle bare deles med noen få

Selve hendelsen skjedde på et utested i Horten i oktober i fjor.

Det var god stemning på dansegulvet, og en jente og en gutt i slutten av tenårene begynte å danse tett omslynget.

Etter hvert utviklet dansestegene seg imidlertid til noe langt mer intimt.

De to la seg nemlig ned på gulvet, der mange av gjestene ble vitne til det som skal ha vært en seksuell handling.

Paret fikk holde på uforstyrret i en periode, frem til ordensvaktene på stedet ble gjort oppmerksomme på det som skjedde.

19-åringen filmet på nært hold. Senere på kvelden valgte hun å dele den 10 sekunder lange filmen på Snapchat.

Delt med over hundre personer

Ifølge henne selv var planen å dele den med noen få venner, men ved en feiltagelse ble den delt med over hundre personer på Snapchat.

Det fikk konsekvenser.

Kvinnen som ble filmet har forklart at hun de første dagene mottok rundt 20 meldinger fra både kjente og ukjente, som fortalte at det var delt en film av henne med seksualisert innhold.

Hun fortalte også at hun den dag i dag får meldinger i sosiale medier der folk lurer på om hun er jenta på filmen fra det aktuelle utestedet.

Det var også flere andre gjester som filmet det som skjedde.

Blant annet en ung mann, som i april ble dømt til å betale 7.000 kroner i oppreisning i forbindelse med den samme hendelsen.

Filmet for å «tulle»

Tiltalte har forklart at hun visste at det er ulovlig å sende seksualiserte bilder eller film til andre, men at hun filmet for å «tulle». Hun ville vise venninnene sine det hun oppfattet som sjokkerende oppførsel.

19-åringen mener derfor at hun hadde rett til å dele filmen fordi fornærmede selv hadde satt seg i situasjonen. Slik uttrykker hun det i dommen:

«Når du legger deg ned slik på et offentlig sted, så må man ta ansvar for seg selv».

– U tsatt for blotting

19-åringen har allerede bestemt seg for å anke dommen, opplyser kvinnens forsvarer, Jon Anders Hasle.

– Hun føler det som urimelig at det er hun som skal straffes for å dele bilder av en episode hun aldri har bedt om.

Advokat Jon Anders Hasle forsvarer den tiltalte, som nå har bestemt seg for å anke dommen. Foto: Aina Indreiten / NRK

Hasle mener klienten hans er urettferdig behandlet.

– Realiteten her er at noen har hatt sex på et offentlig sted. Det er i utgangspunktet en straffbar handling som hun har blitt utsatt for, sier forsvareren.

Han mener klienten hans er utsatt for en ulovlig handling på offentlig sted, og at hun derfor valgte å dele opplevelsen.

– Hun er utsatt for blotting, som hun filmer og sender videre. Det er ikke det denne loven skal ramme, sier Hasle.

– Hadde det vært et alternativ å anmelde saken, i stedet for å dele bildene på Snapchat?

– Det finnes mange alternativer i etterpåklokskapens klare lys man kunne ha gjort, men spørsmålet er om det er straffbart. Det skal en del til før man skal bruke straff mot et menneske, sier advokaten.