«Unge frøken». «Søta». «Unge dame». «Selvsagt vil jeg prate med deg. Jeg kan jo ikke si nei til en som er så søt som deg!».

Dette er noen av kommentarene Heidi Østhus Erikssen, debattansvarlig i avisa Varden, sier hun fikk mens hun var på jobb for å dekke åpningen av Notodden Bluesfestival for to uker siden.

En av mennene hun intervjuet skal ha sagt at han hadde ledig plass i bobilen, hvis hun ville overnatte.

Uakseptabelt, mener Østhus Erikssen, og skrev et debattinnlegg om saken.

Heidi Østhus Erikssen mener det må være rom for å sette fokus på hverdagslige småting som til sammen blir et stort problem, og ikke bare de verste historiene. Foto: Lorentz Berg / NRK

Men ikke alle er enige med henne.

Kollega er uenig

– Jeg tenker at såpass må du tåle.

Juni Wendelin Fasting, journalist i avisa TA, synes de fleste eksemplene fra Notodden er innafor.

Også en invitasjon til å overnatte i bobilen.

– Jeg hadde nok sagt nei takk, jeg skal hjem igjen eller lignende. Jeg hadde nok bare avfeid det, sier Wendelin Fasting.

Kommentaren fra en mann om at han «ikke kunne si nei til en som er så søt som deg» hadde hun heller ikke opplevd som problematisk.

– Det ville jeg ha takket for, sier TA-journalisten.

Heidi Østhus Erikssen og Juni Wendelin Fasting møttes fredag til debatt i Dagsnytt 18.

– Vi skal ikke tenke at alt er så forferdelig ille hele tiden, mener Juni Wendelin Fasting. Foto: Lorentz Berg / NRK

Må ses i kontekst

Østhus Erikssen mener på sin side at det handler om tid og sted.

– Uansett om det er fleip, om det er ment som en hersketeknikk eller flørting, så er det ugreit å komme med den type utseendefokus i en profesjonell setting.

Wendelin Fasting synes aviskollegaen er lettkrenket.

Det provoserer Østhus Erikssen.

– Jeg føler, helt ærlig, at Wendelin Fasting sin kommentar setter kvinnekampen tilbake 30 år. Og at hun er med på å undergrave historien til kvinner som opplever trakassering på jobb ved å si at vi bare bør le av det.

En undersøkelse FHI ga ut i fjor viste at 22 prosent av journalister og redaktører hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste halvåret.

I et av tre tilfeller var det kilder eller andre utenfor redaksjonen som hadde trakassert dem.

Klassisk #metoo-debatt

– Denne debatten er litt déjà vu fra den tidlige #metoo-debatten.

Det sier Anja Beate Sletteland, forfatter av to bøker om #metoo-bevegelsen.

– En veldig stor innvending mot #metoo var at bevegelsen sauset sammen smått og stort. Da var det vanlig å anerkjenne de store grove overtrampene, men ikke hverdagstrakassering.

Denne typen motstand kom fra to forskjellige steder, sier Sletteland.

– Den ene var fra menn som følte seg stigmatisert som overgripere. Den andre kom fra kvinner som følte seg stigmatisert som lettkrenkede ofre, eller som følte sympati for menn som blir stigmatisert som overgripere.

Ifølge Anja Sletteland er det ikke uvanlig at denne typen debatt handler om hva det vil si å være sterk; å si fra eller å bite det i seg. Foto: Eivind Volder Rutle

Sletteland synes det er positivt at debatten blusser opp igjen.

– Det er bra at vi hele tiden snakker om hva folk synes er greit og hva vi forventer av andre menneskers oppførsel. Det er bare når den samtalen holdes levende, at vi blir kjent med ulike holdninger.

Hun understreker at hun likevel skulle ønske debatten beveget seg mer fremover.

Har ført til personhets

Østhus Erikssen sluttet å telle kommentarer, sms'er, direktemeldinger og andre tilbakemeldinger da antallet bikket tusen.

Mange av meldingene er grov personhets av Vardens debattleder.

Det har kostet å ta opp temaet.

– Som debattansvarlig er jeg vant til å stå i stormen, men dette er en sak jeg har kjent på kroppen. Jeg har aldri opplevd å få så mange kommentarer som er direkte personhets.

Hun frykter at fiendtlige og hetsende kommentarer i kjølvannet av slike debatter fører til at folk ikke orker å si fra.

– Jeg har vært i kontakt med politikere, sykepleiere og andre kvinner som har historier de har lyst til å fortelle. Men de tør ikke, fordi de ikke orker å stå i den stormen jeg nå har stått i.

Likevel får ikke stormen alle til å stilne, mener Sletteland. Hun tror debatten vil fortsette.

– Dette har vært et spor i debatten hele tiden. At folk reagerer på at noen reagerer. Men folk fortsetter å snakke, selv om det blir bråk og selv om det er ubehagelig å stå i det.

Østhus Erikssen mener også det er viktig at debatten fortsetter.

– Jeg er stolt av å jobbe i en avis som setter seksuell trakassering på agendaen, for det er nødvendig også i 2023.

Hva er seksuell trakassering? Ekspander/minimer faktaboks Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk). Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering. Kilde: Arbeidstilsynet