11-åringen som omkom var medlem i klubben.

Da nyheten om at de etterlatte etter brannen i Sandefjord hadde mista alt nådde CrossFit-klubben, bestemte de tre eierne seg for å trå til.

– Da tenkte vi – hva kan vi gjøre? Vi tok kontakt og skjønte at all hjelp er bra, sier Jan Terje Kleiven, daglig leder og medeier i CrossFit Sandefjord.

Så langt er det samla inn nesten 150.000 kroner. Det synes han er overveldende.

– Det er fantastisk at det oppi det tragiske er en støtte blant lokalbefolkningen, men også ute i Norge. Da skal iallfall de etterlatte ha en mindre økonomisk byrde når alt dette har skjedd.

Kripos i gang på branntomta

Politiet friga i dag navnet på den omkomne gutten etter avtale med de pårørende.

Kripos starta i dag kriminaltekniske undersøkelser på branntomta. De skal prøve å finne ut hva som var årsaken til dødsbrannen.

Det blei hørt flere smell i forkant av brannen, og vitner skal ha forklart at brannen spredte seg raskt.

Alle som var i huset da det brant er nå avhørt av politiet.

– Politiet jobber ut fra mange ulike hypoteser, men vi vil vente på sakkyndige før vi går ut med noe mer, sier politiadvokat Ida Charlotte Einhausen i Sør-Øst politidistrikt.

Kripos starta i dag arbeidet på branntomta i Sandefjord. Foto: John-André Samuelsen

Politiet har fått mange tips i saken og snakka med mange vitner og holder nå på å sortere informasjonen.

– Tipsene går på hva folk har sett og hørt, men jeg kan ikke kommentere innholdet.

Familien får hjelp av bistandsadvokat Christofer Arnø.

Han skal bistå med kontakt inn mot politiet, etterforskningen og andre gjøremål.

Familien har bedt ham formidle at de har det veldig vanskelig nå.

– De har det fryktelig. Det er en forferdelig situasjon og en tragisk hendelse.

– Verdig seanse

Skolen den avdøde 11-åringen gikk på arrangerte i går en minnemarkering.

Mellom 150 og 180 elever møtte opp sammen med foresatte. Alle fikk en rød rose som de kunne legge ved foten av flaggstanga.

– Det blei en stille og verdig seanse. Noen klassetrinn var mer representert enn andre, og det handler om nærhet og bekjentskap, sier rektor Thomas Mørk Bjørvik ved Mosserød skole.

Det var 11-årige Kajus Kurila som omkom i en brann i Sandefjord i helgen. Foto: privat

Vil fange opp sårbare elever

Også mange ansatte var til stede sammen med personer fra kommunens kriseteam.

Psykiatrisk sykepleier Håkon Anmarkrud sier relasjonen mellom lærer og elever likevel er den beste i en slik situasjon.

– Det var sterkt å se. De var i sorg og lærere var i sorg, men skolen hadde laga en fin ramme rundt minnestunden.

Skolen har nå sendt ut melding til foreldre og elever for å fange opp behovet for oppfølging.

I neste omgang vil Sandefjord kommune tilby at foreldre å komme sammen i grupper. Her vil de få veiledning om hvordan de skal snakke med barna på best mulig måte.

Det vil også bli et eget tilbud til barn og foreldre sammen.

–I tillegg blir det viktig å fange opp sårbare elever som trenger å følges opp individuelt, sier Anmarkrud.

Han sier de skal klare å få til dette selv om det nå er sommerferie.

– Hva er det barn har mest behov for når slikt skjer?

– De har mest behov for at foreldre er trygge på at barn og unge forholder seg til sorg på en mer sunn måte enn voksne. Å kunne gå ut og inn av sorgen er en fin måte. Barn klarer å være triste i det ene øyeblikket og gråte, mens de i det neste øyeblikket kan spille fotball og ha det gøy.