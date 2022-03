Med økonomisk støtte frå Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har Tina Tellum (framfor) utvikla ein algoritme som bereknar sjansane for adenomyose. Same organisasjon sørgjer no for at kollega Marianne Omtvedt kan teste ut om denne adenomyosekalkulatoren (AdenoCAL) fungerer.

Foto: Silje-Carine Kikut Moen / NRK