Over 500 deltagere fra 26 forskjellige nasjoner har tatt til Sandefjord for å delta i triatlonet i Sandefjord lørdag og søndag. Lørdag skulle det også være NM.

Nå er arrangementet avlyst.

Avlysningen skjedde etter at løpet i første omgang ble utsatt i over en time.

Deltagere sto klare på brygga for første etappe til sjøs. Foto: Challenge family

Følgende melding ble delt til deltagere:

Dessverre bekrefter vi at Challenge Sandefjord er avlyst i dag av sikkerhetsmessige årsaker etter instruks fra det lokale politiet. Idrettssikkerhet er viktigst, og vi vil gjerne takke lokale myndigheter for deres harde arbeid under testforhold. Vi vil også takke alle utøverne for deres tålmodighet og forståelse. Vi deler skuffelsen din over at du ikke klarer å løpe etter alt det harde arbeidet ditt med å forberede deg til den store dagen.

Frivillige ble redde

Ifølge en deltager som Sandefjords Blad har snakket med, skal det ha blitt avlyst som følge av sabotasje. En frustrert deltager skal ha sagt til avisa at noen har kastet tegnestifter i sykkelbanen.

Arrangør Olav Kyrre Fjeld kan ikke verifisere dette.

– Det har ikke blitt avlyst på grunn av sabotasje, men det var trafikanter som oppførte seg særdeles ufint mot de som jobber frivillig. Skiltingen ble ignorert. Det blir rett og slett for farlig for oss.

Avlysningen skal ha skjedd fordi flere frivillige har følt seg utrygge.

– Frivillige ringte og sa de var redde. Sikkerhet er vår første prioritering. Det ene er hva de frivillige blir utsatt for, men også de som skal delta. Det var en veldig vanskelig, men riktig beslutning å ta, sier Fjeld.

– Blir litt forbanna

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch er skuffa over oppførselen til de som har vært ufine.

– Jeg blir litt forbanna på den egoismen som enkeltmennesker utøver. Jeg syns det er utrolig trist.

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch har sympati med utøverne som har kommet langveis fra for å delta. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– For det første er det utrolig trist for arrangørene at man opplever sabotasje for noe som er et lovlig arrangment, som har fått tilltatelser fra ulike hold og som kan sette Sandefjord på kartet og markedsføre kommunen vår.

Har møtt kritikk

Arrangørene har i forkant av arrangementet møtt kritikk for at de skulle sperre av flere gater i Sandefjord i forbindelse med triatlonet.

Faksimile: Sandefjord Challenge

Tidligere denne uka var arrangør Olav Kyrre Fjeld gjest på P1 Morran i Vestfold og svarte på kritikken.

Den gang fortalte han at veiene skulle være stengt på grunn av sikkerheten til de som er med.

– Dette har vært en lang prosess hvor vi har fått tillatelse fra Sandefjord kommune, Vestfold fylkesvei, Statens Vegvesen, politiet og vei-eiere, sa han.