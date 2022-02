Cecilie vant mobbesak mot kommunen: – Jeg er glad for endelig å bli trodd

– Jeg er glad for endelig å bli trodd. Endelig. Det føles helt fantastisk. Jeg håper Drangedal kommune godtar og respekterer domstolens avgjørelse, at vi nå kan avslutte dette og gå videre i livet, sier Cecilie Haugen til NRK.

Det har snart gått tre år siden mobbesaken i Drangedal, med drøye 4000 innbyggere, for alvor ble kjent.

Cecilie Haugen er i dag ufør, og mener Drangedal kommune kan bebreides for at Bostrak skole og Drangedal ungdomsskole ikke grep inn for å forhindre det hun opplevde som gjentatte tilfeller av mobbing i oppveksten.

Haugen krevde snaue 2,3 millioner i erstatning fra kommunen. I tillegg kommer 250.000 kroner i andre utgifter i forbindelse med saken, og at motparten også betaler hennes saksomkostninger.

Full seier

Nå har Telemark tingrett sagt sitt. Drangedal kommune må betale Haugen over 2 millioner kroner i erstatning etter at hun ble utsatt for mobbing på barne- og ungdomsskolen.

– Det betyr alt. Jeg har ikke skjønt det helt ennå. Jeg har alltid trodd på meg selv og jeg har venner og familie som har trodd på meg, sier Haugen fredag ettermiddag.

Kommunen må også betale 1 million kroner for sakskostnader, melder NTB.

– Vi er veldig fornøyde. At Cecilie, med hennes forferdelige historie blir hørt, er utrolig viktig. Og det er på tide at hun blir hørt, sier hennes advokat Johannes Kleppe til NRK.

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at mobbingen kommunen er ansvarlig for, er en «nødvendig betingelse» for Haugens skader.

Mener sykdom skyldes mobbing på skolen

Et av hovedmomentene i saken dreide seg om konsekvensene mobbingen har gitt.

Haugens psykolog mener hun fikk posttraumatisk stresslidelse på grunn av mobbing på skolen. Men kommunens ekspert sier det ikke stemmer.

Psykologspesialist Hans Ole Korsgaard har også konkludert med at Haugen har utviklet (PTSD) og at dette skyldes mobbing fra hun var rundt 11 år gammel.

Mobbing dreide seg blant annet om utfrysing i skolegården og drittslenging på skolebussen. Hun søkte tilflukt på do i friminuttet for å få fred. Gikk hun ut ble hun nesten alltid stående alene, uten at noen ville leke eller snakke med henne, har hun fortalt.

Kommunen har under rettssaken lagt vekt på at det var forhold hjemme som gjorde at hun har fått psykiske problemer.

– Kommunen tar ikke et erstatningsansvar i den forstand at man mener de erstatningsrettslige vilkårene er oppfylt, sa Terje Marthinsen, Kogstad Lunde & Co, som representerer Drangedal kommune han til NRK.

Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne sier til NRK fredag ettermiddag at de vil lese dommen nøyere før de kommenterer den. Han vet ennå ikke om de anker saken til lagmannsretten.

70 personer vurderte søksmål

I 2019 engasjerte saken stort.

Det som i utgangspunktet var en gruppe på noen få personer, endte med at flere titalls mennesker møttes til et allmøte hos advokat Vibeke Hein Bæra i juni samme år.

Mer enn 70 personer vurderte på et tidspunkt å kreve erstatning fra Drangedal kommune.

Samtlige hevdet seg mobbet på skolen, og at kommunen ikke gjorde nok for å sette en stopper for det.

I likhet med fire andre sambygdinger fikk Cecilie Haugen avslag da hun søkte om erstatning i 2020.

Et avslag hun bestemte seg for ikke å godta.