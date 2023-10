Byttet ut rus med båtpuss: – Tar igjen mye fra barndommen

• Prosjektet "I samme båt" er et initiativ der tidligere rusmisbrukere jobber med å restaurere en trebåt i Larvik.

• Målet er å delta på neste års trebåtfestival i Risør, men det viktigste er å leve et rusfritt liv.

• Prosjektet gir deltakerne en følelse av mestring og hjelper dem med å lære å leve et normalt liv igjen.

• Gruppeleder Kenneth Fauske, som selv har en bakgrunn med rusmisbruk, tok initiativ til prosjektet for noen år siden.

• Arbeidet med båten har fått støtte fra Lions og lokale bedrifter, og har imponert lokalpolitikerne.

• Gruppen møtes to ganger i uken, en dag for å jobbe på båten og en dag for å dra på tur.



