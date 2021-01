I retten innrømmet han også bruk av ulovlig arbeidskraft.

– Jeg gjorde noe jeg har angret mye på.

Tidligere byggesakssjef i Tjøme kommune, Harald Svendsen, dro selv frem historien om da han leide inn svart arbeid til husbyggingen i Mølledammen på Tjøme rundt 2010.

– Jeg gjorde det meste selv og fikk blant annet hjelp av mine to barn, som er håndverkskyndige. Men en del av det andre som ble gjort, ble betalt svart, fortalte Svendsen.

Tjeneste verdt 50 000

Sakens kjerne handler om at arkitekt Rune Breili tegnet det samme huset. Det betalte Svendsen ikke ei krone for, fortalte han i Vestfold tingrett. Rettssaken mot de to og en annen byggesakssjef pågår nå. Økokrim mener det var en tjeneste verdt 50 000 kroner. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Svendsen listet også opp flere tegnejobber som Breili hjalp ham med på privaten, opp gjennom, gratis.

En bolig og en garasje Svendsen bygget på Kikutveien på Tjøme.

En garasje og gjestehus ved en Svendsens hytte på Sjøbodsand på Tjøme.

En bolig og en bod han bygget på Mølledammen på Tjøme.

Breili har tidligere sagt at jobbene var veldig enkle og lite tidkrevende. Han mener det ikke ga ham noen fordeler. Svendsen hjalp ham blant annet med en terrasse, hjemme.

– Vi traff hverandre fra tid til annen og gjorde noen tjenester for hverandre på fritiden. Men over årene kan jeg telle på fingrene hvor mange ganger vi var innom hverandre, fortalte Svendsen.

Økokrim mener, i tillegg til vennetjenestene, at det er begått grove saksbehandlingsfeil i 13 byggesaker, der Breili står som ansvarlig søker i 10 av dem.

Dette er noen:

Nautnesveien 129 På denne hytta ga byggesaksbehandler Hans Petter Abrahamsen en ulovlig godkjenning av en kjeller, ifølge tiltalen. Arkitiekt Breili søkte på vegne av hytteeier. Søknaden ble godkjent på en dag, viser kommunens dokumenter. Hytteeieren sier til NRK at hvis det har skjedd ulovligheter, er han glad for at det følges opp. Brøtsøveien 88 I forbindelse med saksbehandlingen på denne hytta er byggesaksleder Harald Svendsen tiltalt for inhabilitet. I tillegg er det gitt en ulovlig byggetilatelse, ifølge tiltalen. Arkitekt Breili søkte på vegne av hytteeier. Hytteeieren sier til NRK at han satte alt bort til Breili og stolte på at alt var i orden. Brøtsøveien 30 På denne hytta ble en ulovlig kjeller godkjent som følge av en uriktig saksbehandling som byggesaksleder Harald Svendsen praktiserte, ifølge tiltalen. I denne saken var ikke arkitiekt Breili involvert. Hytteeieren ønsker ikke å kommentere saken. Holtekjærstranda 80 I forbindelse med saksbehandlingen på denne hytta er byggesaksleder Harald Svendsen tiltalt for inhabilitet. Det er også gitt en ulovlig tiltatelse til bygg av kjeller, ifølge tiltalen. Her søkte arkitekt Breili på vegne av hytteeier. Hytteeieren sitter også i styret til Breilis firma og har eierandeler der. Til NRK ønsker ikke hytteeieren å si noe om saken annet enn at hun mener NRK skriver mye feil om dette. Brøtsøveien 138 På denne hytta har byggesaksleder Harald Svendsen gitt en ulovlig tiltatelse til bygg av kjeller, ifølge tiltalen. I denne saken var ikke arkitekt Breili involvert. Hytteeieren har ikke svart på NRKs henvendelser. Neholmveien 67 I forbindelse med saksbehandlingen på denne hytta er byggesaksleder Harald Svendsen tiltalt for inhabilitet. I tillegg har han gitt en ulovlig godkjenning til bygg av kjeller, ifølge tiltalen. Arkitekt Breili søkte på vegne av hytteeier. Ifølge tiltalen var det bestemt at Svendsen skulle begynne å jobbe hos Breili da han ga godkjenningen. Hytteeieren ønsker ikke å kommentere saken.

Breili desidert størst

Økokrim lurer veldig på hvorfor Svendsen godtok hjelp fra Breili til å tegne huset.

– Vennetjenester vi utvekslet på fritiden har ingenting med rollene i Tjøme kommune å gjøre, svarte Svendsen klart.

Hans sa også at tjenestene han har fått av Breili har vært enkle tegneoppgaver.

Samtidig var han klar på at Breili var den desidert største søkeren over flere år da han jobbet som saksbehandler og senere leder i byggesaksavdelingen.

– Hvis det var så enkelt, hvorfor tegnet du ikke det selv, spurte førstestatsadvokat i Økokrim, Esben Kyhring.

– Det var en lettvint løsning. Vi hjalp hverandre med småting. Jeg disponerte ikke utstyret som gjorde det mulig å digitalisere tegningene, svarte Svendsen.

Breili ga også råd om hvor peisen skulle være, at huset kanskje burde vendes for å passe til terrenget, høyden på tak og bredden på vegger.

– Breili var jo fremme med blyanten med en gang, sa han og trodde det var Breili som hadde spurt om å få se på skissene til huset.

ENDRET: Deler av jobben på hytta til Svendsen på Sjøbusand fikk han hjelp til. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Avviser at de planla vitnemål

Økokrim spilte av flere telefonsamtaler som de har avlyttet mellom Svendsen, Breili og Hans Petter Abrahamsen.

Sistnevnte er medtiltalt, og byggesaksleder fra en annen periode.

Under samtalene pratet de konkret om hvordan de skal snakke med politiet.

– Jeg hadde få jeg kunne snakke med og da var Rune og Hans Petter de nærmeste jeg kunne henvende meg til, sier Svendsen.

– Folk hadde stort sett fått informasjonen gjennom pressen der det ble lagt frem som om jeg hadde fått store pengebeløp.

Svendsen forklarte i retten at han ikke ville at ting skulle komme feil ut. Han opplevde at folk på Tjøme ikke stolte på ham lenger.

– Vi har ikke diskutert forklaringer, det var mer for å støtte hverandre i den situasjonen vi var. Vi har vel diskutert faktamomenter i saken, men vi har ikke forsøkt å samle forklaring for politiet, sa Svendsen.

Rettssaken mot de tre avsluttes 26. februar.