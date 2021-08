Tirsdag 27. juli oppsto det brann i et teknisk rom ved Sandefjord stasjon og flere steder langs linjen.

Planen var å åpne Vestfoldbanen for normal trafikk den 9. august etter sommerens vedlikeholdsarbeid.

På grunn av brannene melder Bane Nor nå at foreløpig prognose for mulig åpning av togtrafikken er satt til 23. august.

– Det er omfattende skader og vi jobber med å skaffe oss oversikt over alle ting som må byttes, sier pressevakt ved Bane Nor, Britt-Johanne Wang, til NRK mandag.

– Er det mye som må byttes?

– Ja, det er virkelig omfattende skader.

Det begynte å brenne i et teknisk rom på Sandefjord stasjon og flere steder langs linjen tirsdag forrige uke. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Mulig lynnedslag

Tidligere ble det meldt at årsaken til brannene kunne være lynnedslag, men dette er ikke avklart.

– Vi jobber med å kartlegge denne mulige årsaken. Vi vet at det var dårlig vær i området, men vi kan ikke være helt sikre på at det var lynet som slo ned. Det smalt og det oppsto flere branner langs linja og i tekniske skap og på Sandefjord stasjon, sier Wang.

Pressevakt i Bane Nor, Britt-Johanne Wang, håper å få togtrafikken i gang så fort som mulig. Foto: Privat

Hun legger til at det er omfattende skader i det tekniske rommet som følge av brannen.

Bussen går tidligere

På strekningen mellom Tønsberg og Skien har Vy satt inn buss for tog.

– Bussen går litt tidligere enn oppsatt rutetid, så sjekk Vy for avreisetidspunkt, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Fredag 13. august kommer Bane Nor med ny oppdatering angående åpningsprognosen for togstrekningen.

Per nå er det usikkert hvor store kostnader brannene medfører, men Wang håper å få togtrafikken i gang så fort som mulig.