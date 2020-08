Burger King-tilsett smitta av koronavirus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Burger King tar smittevern på største alvor. Me har allereie ein god dialog med kommuneoverlegen om smittesporing.

Denne lappen heng i vinduet. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Det skriv administrerande direktør i Burger King, Rune Sandvik i ei pressemelding.

Alle blir informert

– Alle som me veit har vore i kontakt med vedkommande er informert og sendt til testing. Det viktigaste for oss nå er å få kontroll over situasjonen, slik at me kan vareta våre medarbeidarar og gjester på best mogleg måte, seier Sandvik.

Sandvik fortel vidare at restaurantsjef på Telemarksporten, Olav Bæverfjord, er i møte med kommunelegen om vidare tiltak i prosessen. Burger King vil kome tilbake med meir informasjon om situasjonen etter kvart.

Som følgje av utbrotet stenger dei restauranten inntil vidare.

Jobba ikkje med tilbreding av mat

Kommuneoverlege i Porsgrunn, Inge Skauen, kan ikkje si så mykje på nåverande tidspunkt, men seier at personen som har testa positivt ikkje jobba tilbreding av mat. Kommunen gjer nå smitteoppsporing på vanleg måte.