Brukar DNA-spor i etterforsking av døde tre

I samarbeid med Kripos leitar politiet i Porsgrunn etter DNA-spor på to plastproppar. Dei er brukte til å drepe fleire tre på eit friområde i byen.

Proppane skal no undersøkjast av ekspertar hjå Oslo universitetssjukehus.

Miljøjurist Svein Folkestad seier dette er alvorleg skade på offentleg eigedom. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Dei vil gå nøye gjennom for å sjå om dei finn biologiske spor på desse plastproppane, seier miljøjurist Svein Folkestad i politiet i Sør-Øst.

Dersom dei gjer eit funn, vil det bli sjekka opp mot Kripos sin database med DNA-profilar med kjende personar, og eventuelt få ein match.

Har avhøyrt naboar

Åstaden er eit kommunalt friområde omgjeve av populære bustadområde langs Eidangerfjorden i Porsgrunn. Her har nokon i fleire år felt tre ulovleg langs ein populær kyststi.

Saka blei fyrst omtala i lokalavisa PD.

Fleire stadar er det berre stubbar som står att. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Politiet har avhøyrt naboar i nærleiken, men har så langt ingen mistenkte.

Dersom jakta på DNA-treff ikkje gjev noko svar, må politiet ha konkret mistanke for å ta DNA-prøver av folk.

– For å kunne ta DNA-prøve krevjast det særskild grunn til mistanke om at vedkomande har gjort seg skuldig i ein straffbar handling, og så langt er det ingen mistenkte. Me har difor ingen heimel til å ta DNA-prøver av nokon, seier Svein Folkestad.

Dersom tredreparane vert avslørt, kan dei bli straffa med høge bøter.

– Den er av ikkje ubetydeleg storleik. Porsgrunn kommune har også fremma krav om erstatning.

Får trea til å døy

Kommunen er fortvila over miljø-øydelegginga.

I området er det mange trestubbar som står igjen etter tre som har vorte sjuke og dårlege.

For å svekke livskrafta, har nokre tre fått store sår i borken og skader på røtene.

Miljørådgjevar Kjell-Henrik Semb med DNA-bevisa som vart sikra. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Her kan me å sjå at det er bora eit hol heilt nede i rota, med eit eller anna inni, og så døyr tilfeldigvis treet, seier miljørådgjevar Kjell-Henrik Semb i Porsgrunn.

I treet er det eit hol med ein plastplugg som kan halde på plass ei mogleg gift. Kontrasten til nabotreet er stor der det står heilt friskt og med ei grøn og fin krone.

Fellinga av treet er meldt til politiet – og alt bevismateriale er no sendt til Kripos i jakta på DNA-spor.

Må fjerne farlege trær

Nokre meter unna ligg restane av eit tre som turgåarar nesten fekk i hovudet på ein dag med mykje vind.

Skrinnare skog fører til at vinden får betre tak. No må folk frå kommunen fjerne farlege tre i det populære turområdet. Eigaren av nabotomta synest det heile er trist.

– Dette vonar eg verkeleg at politiet får oppklart, for dette er miljøkriminalitet på høgt nivå, meiner Geir Franke.