Hendelsen skjedde på Notodden onsdag ettermiddag.

Tips fra publikum

Mannen ankom Norge fra Spania 6. august, og er dermed pålagt ti dagers karanteneplikt.

Det var etter tips fra publikum at politiet sendte ut en patrulje for å snakke med 60-åringen. Han hadde da tatt bussen til sentrum.

Vedkommende viste ingen forståelse for at han burde holdt seg hjemme, og oppførte seg ufint mot tjenestemennene.

Det forteller operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Øystein Eikedalen.

– Han hadde ingen intensjon om å overholde karanteneplikten, så da blir han anmeldt for dette. Han kan vente seg en bot som reaksjon, sier operasjonslederen til NRK.

Mannen ble også pålagt å spasere de tre kilometerne hjem til huset sitt, tett fulgt av politipatruljen bak.

Blir fulgt opp

Politiet har også varslet legevakten lokalt, slik at helsepersonell følger opp både mannen og personer som eventuelt har vært i kontakt med ham.

Eikedalen sier at de vanligvis forsøker å løse slike situasjoner over telefon, men at de kjørte ut for å snakke med mannen i dette tilfellet.

– Nå har vi vært så lenge i denne situasjonen at folk burde begynne å bli kjent med hva slags plikter man har, mener han, og legger til at sekstiåringen selv erkjente å ha vært på tur til Spania.