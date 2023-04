Broren til Bård Lanes før drapet: – Jeg hadde en dårlig følelse

– Bård var en irriterende jævel, som fikk en stein til å hoppe.

I Vestfold tingrett fortalte storebroren Glenn om livet han og Bård Lanes har levd. Og hvordan broren var som person.

Fire menn er tiltalt etter drapet på Bård Lanes i april 2021.

Bård kom skjevt ut i livet og kom heller aldri inn i en rett bane.

Barnevern, institusjon, skolebytter, narkotika og slåssing preget ungdomsårene og livet generelt. Vold og alkohol i hjemmet han vokste opp i formet han, mener storebroren.

Han sier Bård ofte kunne skifte personlighet over natta. Konflikter med andre var aldri langt unna.

– Enten elsket du han veldig høyt, eller så mislikte du han. Bård var den typen som fyrer opp under. Han så aldri seg selv, forklarte Glenn.

En tidligere lærer av brødrene vitnet også og fortalte hvordan hun opplevde dem.

– Det er enkelte elever jeg har hatt kontakt med gjennom hele livet. Dette er to av dem. Jeg synes det har vært to fine og ærlige gutter, selv om de har hatt sine ting. Det er noe godt i alle, fortalte hun.

Glenn så det komme

Før påske innrømmet en 27-åring at han skjøt Lanes utenfor et solstudio i Tønsberg, men at han bare skulle ta beina på ham.

Oppdraget skal han ifølge politiet ha fått av en 31-år gammel mann som i rundt ti år vært i en tilbakevendende konflikt med Lanes.

Mann (27) Påtalemyndigheten mener at mannen fra Sunnmøre, på oppdrag fra en av de andre tiltalte, avfyrte skuddene mot Lanes.

Ifølge tiltalen var drapet planlagt i lengre tid.

Mannen, som tidligere er dømt for likskjending, erkjenner å ha skutt Lanes.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å be om forvaringsstraff for 27-åringen. Mann (31) Påtalemyndigheten mener dette er mannen som bestilte drapet.

Ifølge tiltalen var 31-åringen også med på å planlegge.

Tidligere dømt for blant annet oppbevaring av ulovlige våpen.

Nekter straffskyld for drap. Mann (33) Påtalemyndigheten mener mannen var sjåfør på drapskvelden.

Eide bilen som ble funnet utbrent på Sem kort tid etter drapet.

Nekter straffskyld. Mann (23) Brasiliansk statsborger.

Påtalemyndigheten mener mannen var med på å planlegge og forberede drapet.

Nekter straffskyld for medvirkning til drap.

Ti minutter etter at Bård Lanes ble skutt ble broren vekket av at politiet sto på døra.

– Bård er hardt skadd, sa de. Den første tanken som slår meg, er at det er 31-åringen som har gjort det.

Glenn hadde kranglet med broren og hadde ingen kontakt med han i mange måneder før drapet. Han hadde likevel en følelse av at noe var på gang.

– Jeg hadde en dårlig følelse av at det skulle skje noe.

Glenn hadde lenge vært bekymra for at Bård var informant for politiet og at lista over fiender var i ferd med å bli lang. Likevel sier han det er vanskelig å forstå hvordan konfliktene rundt Bård kunne ende med drap.

– Jeg skjønner ikke det opplegget her og jeg skjønner ikke hva som har skjedd her, oppsummerte han.

I en video som nå er frigitt av politiet kan man se Bård Lanes forlate solstudioet rett før han ble drept.

Avviser at han skulle drepes

Konflikten mellom Bård Lanes og 31-åringen hadde ikke vært et samtaletema de to siste årene før drapet, ifølge broren.

– De siste fem årene av hans liv var han litt en ensom ulv. Hadde ikke behov for en gjeng rundt seg for å føle seg beskyttet.

Eskalerende konflikter på forskjellige områder var grunnen til at Lanes skulle bli drept, mener politiet.

Før påske forklarte 31-åringen om episoder som gjorde at de to ofte var redd hverandre ifølge 31-åringen. Også kjæresten hans var redd for Lanes, hevder han.

Året før han ble drept, leverte Lanes en anmeldelse mot 31-åringen. Der skrev han at han mente han hadde våpen og at han kunne få andre til å skyte han.

– Jeg vet ikke hva som har gått gjennom hodet til Bård. Jeg har aldri skutt mot noen eller pekt på noen med et våpen, sa den drapstiltalte 31-åringen i retten før påske.

Bare litt over en måned før drapet sendte 31-åringen en lang melding til Lanes i håp om å legge konflikten død.

