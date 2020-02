Han trekker pusten dypt når han tenker tilbake på oktober 2019. Måneden Michael betegner som den verste i sitt liv.

Først kom telefonen fra lillebroren Daniel, som fortalte at han hadde funnet halvsøsteren deres død i en leilighet i Tønsberg. De tre hadde samme far.

Åtte dager senere var det moren hans, Marita Kvam, som ringte.

Hun hadde et nytt dødsbudskap.

Daniel var død.

Daniel Kvam døde av en overdose fentanyl. Foto: Privat

– Ufattelig

– Jeg klarer fortsatt ikke å tro at det er sant.

NRK møter Michael hjemme hos moren på Nykirke.

Daniel bodde hjemme hos henne frem til oktober i fjor.

Nærmere bestemt den 20. oktober, da han ble funnet død på gulvet i en leilighet i Horten sentrum.

Nå ligger han begravet på kirkegården på den andre siden av veien for hjemmet deres.

Marita Kvam besøker graven til sønnen Daniel hver dag. Kirkegården ligger på andre siden av veien fra huset de begge bodde. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Gutten som målte 199 centimeter på strømpelesten, men som alltid ble kalt «Lillegutt» av mamma.

En elsket sønn og lillebror, som ikke ble eldre enn tretti år.

Han var tidligere heroinist, men gikk til oppfølging hos LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Etter at han fant lillesøsteren død, ble det imidlertid for mye. Daniel sprakk.

– Det er fortsatt helt ufattelig å tenke på at han aldri skal komme tilbake, sier moren, Marita Kvam.

Advarer unge

De siste ukene har tre unge menn mistet livet som følge av overdoser i Skien, noen mil lenger sør i landet.

Politiet mistenker at dødsårsaken er det livsfarlige medikamentet fentanyl.

Fentanyl skrives ut til pasienter med store smerter. Medikamentet er livsfarlig ved feil bruk. I den senere tid har det dukket opp i flere rusmiljøer i Norge. Foto: Richard Aune / NRK

Det smertestillende legemiddelet kan ligne på heroin, men er ifølge Store medisinske leksikon opp til 50 ganger sterkere.

Gjennom ulike forum på nettet får ungdommer ideer til hvordan man kan innta stoffet, som blant annet kommer i plasterform. Ofte misbrukes plastrene ved at det kokes ut og sprøytes inn i kroppen.

Det var en injisering av nettopp fentanyl Daniel Kvam døde av.

Søsteren døde ifølge politiet av en miks av ulike typer narkotika. Fentanyl var ikke blant stoffene.

Michael tror mange unge lar seg lokke til å bruke fentanyl, fordi de ikke forstår risikoen.

– Det er jo et legemiddel, og dermed tror nok mange det er en mindre farlig rus, sier han til NRK.

Michael Kvam med kransene etter Daniels begravelse. De ligger fortsatt i brorens leilighet. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Moren, som selv har jobbet som ruskonsulent i mange år, er enig.

Hun mener fastleger og andre må bli mer bevisst på hvem som har denne typen medikamenter liggende hjemme.

Fentanyl har dukket opp i flere rusmiljøer på Østlandet den siste tiden.

De to kjenner til at mange som har kjøpt medikamentet lovlig på resept, selger det videre til personer som vil ruse seg.

– Her er det unge mennesker med hele livet foran seg som blir solgt stoffer de ikke kan håndtere i det hele tatt. Det er så forferdelig små marginer mellom det å ruse seg og ikke puste mer, sier hun.

NRK har snakket med kilder i Skiens narkotikamiljø, som opplyser at prisen for fentanyl ligger på rundt en tiendedel av det du må betale for heroin.

Kari Solvik, leder ved seksjon for narkotikaanalyse hos Kripos, opplyser at de har fått inn åtti saker med beslag av fentanyl de siste fire årene.

– En stor andel av de 80 sakene er knyttet til overdosedødsfall, opplyser hun til NRK.

Bekymret

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret over utviklingen, men understreker at fokuset på denne typen rusmidler er skjerpet.

Bent Høie (H), helseminister. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Vi jobber nært med dem som jobber ute blant de rusavhengige og de som er i risikosonen. Dette for å se hvordan vi kan komme ut med rask og god informasjon, sier han.

Carl-Erik Grimstad, Venstres helsepolitiske talsperson, frykter utviklingen.

– Jeg er redd vi står overfor en epidemi som allerede har nådd andre land i Europa. Kommunene må være rustet til å redde liv, skriver han i en e-post til NRK.

– Det er en stor tragedie, vi har ikke tid til å vente på at flere liv går tapt.

Håper å gjøre en forskjell

Marita og Michael Kvam får ikke sine kjære tilbake.

De mener likevel det er viktig å stå frem med historien sin, for å bevisstgjøre andre på faren ved å misbruke fentanyl.

– Om vi kan redde ett liv er det verdt å stå frem, sier moren.

Marita Kvam kan se graven til sønnen Daniel fra kjøkkenet. Foto: Nils Skumsvoll / NRK