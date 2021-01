Onsdag beskrev arkitekt Rune Breili jobben han gjorde da han tegnet huset til byggesjefen i kommunen, Harald Svendsen.

– Det var en flat tegning, som jeg ikke kunne gjøre så mye med. Som jeg også har hentet fra andre tegninger.

Under korrupsjonsrettssaken mot de to i Vestfold tingrett, brukte Breili tid på å vise hvilken enkel jobb det var å tegne Svendsens hus. En jobb påtalemyndigheten mener er korrupsjon, fordi Svendsen også godkjente byggesøknader fra arkitekten i sin jobb.

Svendsen er også tiltalt for grove saksbehandlingsfeil i 13 saker over flere år. I de fleste sakene var Breili arkitekt.

Med flat tegning mener Breili nærmest kun noen vertikale og horisontale linjer for hvor veggene og gulvet skal være. Ikke detaljerte planer for huset til Svendsen, som han kunne levere til videre saksbehandling i kommunen.

Skissene hadde han kopiert fra andre tegninger han hadde i sin database.

– Tjenesten hadde en mye lavere verdi enn det aktor antyder, var budskapet fra forsvarer Vibeke Hein Bæra.

Breili sa i retten at tegningen ikke var god nok til å bygge noe etter. At tegningene bare er teknisk tegning, ikke arkitektoppdrag. Aktor mener jobben hadde en verdi på ca. 50 000 kroner.

Rune Breilis påbegynte tegning i Vestfold tingrett. Huset i Mølledammen på Tjøme ble ifølge dokumentene i saken tegnet av Svendsen selv i 2010, men påtalemyndigheten mener Svendsen fikk hjelp av arkitekt Breili. Huset er senere solgt. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Sett frem til dette

Breilis forsvarer sier han til nå ikke har fått lov til å vise tegningen han gjorde for politiet.

– Derfor er det sentralt å få vise retten hva det dreier seg om. En sentral del av saken er verdien denne tjenesten har hatt, sier Hein Bæra til NRK.

– Hva var verdien av den tjenesten Breili ga?

– Nå er vi midt i bevisvurderingen, så det ønsker ikke jeg å forskuttere nå. Det skal vi høre Breili si noen om senere.

Før Økokrim plukket opp saken i 2017, hadde revisjonsfirmaet BDO gransket sakene på Tjøme. De konkluderte med det ikke var korrupsjon.

– Det er relevant. Granskingen fra BDO fant ikke korrupsjon eller pengeføringer som viser at Breili har fått fordeler i byggesøknader, sier Bæra.

Da BDO var ferdig rapporten sendte de bakgrunnsmaterialet videre til politiet, slik at de kunne se på saken. Økokrim tok over etterforskningen og tok til slutt ut tiltale.

Forsvarer for Rune Breili, Vibeke Hein Bæra i Vestfold tingrett. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Umenneskelig mediepress

De tiltales forsvarere var også klare på at mediepresset har vært så stort at de frykter at vitnene i saken ikke greier å holde seg helt objektive. At både Breili og Svendsen står i fare for å bli forhåndsdømte.

– Breili har laget en medieoversikt sammen med samboeren sin. Der ser vi at Tjøme-saken med Breili har 176 treff. I bare aviser. Retten må spørre seg om den er farget av det mediebildet som er tegnet. Og om forvaltningen påvirkes av dette, sa Bæra.

– Svendsen har siden 2017 levd med et umenneskelig mediepress som har vært til stor belastning. Han opplever at media og privatpersoner er ute etter ham. Han opplever seg forhåndsdømt av privatpersoner og pressen, var budskapet fra Harald Svendsens advokat, Knut H. Strømme.