Brannsikkerheten sviktet i Jotun-brann

15. september tok det fyr i et lager hos Jotuns fabrikk i Sandefjord. Svart røyk veltet ut fra bedriften og naboer ble evakuert.

En fersk rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det er funnet alvorlige avvik i Jotuns brannsikkerhet.

TILSYN: Brit Skadberg leder DSBs tilsyn med Jotun. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Sviktet flere steder

Ifølge Brit Skadberg, seksjonssjef i kjemikaliesikkerhet, manglet bedriften fungerende slukkeutstyr.

– Skumanlegget lot seg ikke løse ut. Det er to nyinstallerte brannhydranter som manglet vann, sier Skadberg.

En hydrant hadde også redusert vanntrykk. I tillegg startet ikke industrivernets brannbil fordi batteriet var defekt.

– Disse tingene vitner om at Jotun har utfordringer knyttet til sin internkontroll, sier hun.

Jotun har fått frist til 14. februar med å komme med en plan for hvordan brannsikkerheten kan forbedres.

Svart røyk var synlig fra flere steder i Vestfold.

Lover bedring

Teknisk direktør Jan Helge Eriksen i Jotun, sier til NRK at mangelfull oppfølging har ført til at slukkeanlegget ikke fungerte da brannen startet.

– Vi kommer til å gå gjennom hele styringssystemet og sørge for at alt personell kjenner til prosedyrene som er relevante for dem, sier Eriksen.

– Hva vet dere om brannårsaken?

– Det har oppstått hull i et sirkulasjonsrør for hetolje. Hullet er forårsaket av korrosjon. Hva slags mekanisme som ligger bak korrosjonen vet vi ikke enda, sier Eriksen.

Rørene som er fra slutten av 70-tallet og rundt år 2000, er sendt til undersøkelse.

RIVES: Jan Helge Eriksen på branntomta til Jotun. I bakgrunnen er en bygning i ferd med og rives. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Evakuerte naboer

Brannen skjedde på dagen 45 år etter at seks personer mistet livet i en brann hos malingsbedriften.

Alle ansatte og husstander i nærheten ble evakuert under brannen. I tillegg ble alle innbyggere innenfor en radius på to kilometer bedt om å holde seg inne og lukke vinduer.

Ingen personer ble skadet.